La artista Chiharu Shiota crea su primera instalación permanente en España

Lleida, 3 jun (EFE).- La reconocida artista japonesa Chiharu Shiota ha presentado hoy su primera instalación permanente en España, "In the beginning was...", que ha creado para PLANTA, el centro cultural que la Fundació Sorigué tiene en un área industrial de la localidad de Balaguer (Lleida).

Para la creación de esta "obra única", la artista se ha inspirado en el entorno industrial de la gravera de Sorigué y ha utilizado por primera vez la piedra como material artístico, en una alusión poética al concepto de origen.

La instalación de Shiota ha requerido construir una sala anexa al Centro de Mineralogía de PLANTA, un espacio para el conocimiento y la reflexión sobre los procesos geológicos.

En este sentido, Chiharu Shiota, que ha participado este jueves presencialmente en la presentación de su obra, ha explicado que cuando visitó por primera vez la gravera, lo que más le llamó la atención fue "el bonito ruido que hacían las piedras al caer".

"Con las piedras he querido también rememorar los inicios de esta empresa", vinculados al movimiento de tierras y a la creación de la gravera para la posterior fabricación de cemento, ha añadido la artista japonesa.

Respecto a su alusión al concepto de "origen" a través de su instalación, Shiota ha explicado que la densa trama de hilos y piedras que forman la instalación representan una “evocación al cosmos” y a la “fragilidad” que rodea al universo.

La artista, que creó la obra después de superar un cáncer, ha destacado que, para ella, los múltiples hilos presentes en la instalación representan las “conexiones” entre unos y otros, mientras que las piedras, son "el origen de todo".

“Sentí que había un reino común entre el universo que hay dentro de mi cuerpo y el que hay afuera, de la misma forma que sentí que mi cuerpo era lo más próximo al universo”, ha argumentado la artista japonesa.

Por su parte, la presidenta del grupo empresarial Sorigué, Ana Vallés, ha recordado que esta instalación culmina un proyecto iniciado en 2015 con una exposición temporal bajo el mismo título y que ha evolucionado hasta la presentación de hoy de la obra permanente.

La instalación de la japonesa no estará sola en PLANTA y convivirá con espacios que albergan obras de otros grandes artistas, como William Kentridge, Anselm Kiefer, Bill Viola, Antonio López y Juan Muñoz.

Shiota nació en Osaka (Japón) en 1972 y es una de las artistas con más reconocimiento internacional en la exploración de las relaciones entre la memoria y la pérdida, a través de la creación de ambientes conmovedores que representan el mundo interior y exterior del ser humano.

En la mayoría de sus obras, la artista teje redes de hilos que se entrelazan alrededor de objetos uniendo las narraciones y creando un nuevo plan visual.

Durante su trayectoria, ha participado en algunas de las bienales artísticas más importantes, como las de Moscú (Rusia), Sidney (Australia), Lyon (Francia) y Venecia (Italia).

También ha expuesto en la muestra monográfica en el Mori Art Museo de Tokio (Japón) y en la retrospectiva Linhas da Vida, que ha pasado por los centros de arte más importantes de Brasil.