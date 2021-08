Artistas pintan en lienzos sobre balas de paja en medio del campo de Segovia

Espirdo (Segovia), 7 ago (EFE).- Una quincena de artistas ha plasmado este sábado sus pinturas en lienzos dispuestos en balas de paja en medio del campo para expresar con colores y texturas las emociones que les inspira la naturaleza, como el amor que sienten por esta tierra o la preocupación por el abandono de sus pueblos.

Cerca de veinte pacas de paja sirven de caballete a otros tantos lienzos blancos de dos metros y medio de largo y uno y medio de ancho, que se distribuyen este sábado por un campo de labor en la localidad segoviana de Espirdo como escenario del XII certamen Arte en la Naturaleza, que organiza su ayuntamiento.

Para Espirdo, un municipio de 1.389 habitantes ubicado a once kilómetros y medio de la capital de provincia, es “un día importante”, según ha indicado en una entrevista con Efe su alcaldesa, María Cuesta.

“Es un día en el que se enlaza la naturaleza con el arte, de contacto unos con otros, de convivencia”, ha resumido resume.

El primero de los aficionados en llegar a la explanada recubierta de paja ha sido esta mañana Juan García, un jubilado de 68 años de Segovia capital que, aunque nunca se ha dedicado a esta disciplina artística de forma profesional, le hace echar “buenos ratos”.

Teme que sea “un poco cansado” estar de pie tantas horas frente a su lienzo, en el que pretende plasmar un retrato de la Ermita de Nuestra señora de Veladíez, sin pensar mucho en el galardón.

“Lo importante es participar, pero si viene un premio pues bien; y si no, pues bien también, nada de llorar por no haberlo obtenido”, comenta.

Entre los participantes se pueden ver perfiles muy diversos, también de jóvenes como María Sanz, una vecina de Espirdo de 20 años que estudia Bellas Artes y es la primera vez que se ha atrevido a participar, en su caso con una obra que pondrá sobre mesa el tema de la despoblación en el medio rural.

“Tengo amigos que se van al pueblo porque no hay cobertura y quieren desconectar, pero luego a la larga no pueden vivir ahí y tienen que volver al ciudad, y eso no puede ser, porque así acaban la mayoría de los pueblos abandonados”, señala la joven, a quien en un futuro le gustaría poder seguir viviendo en un pueblo.

Como ella, a lo largo de la mañana han ido llegando el resto de los artistas inscritos en esta edición -aunque se espera que se una alguno más a última ahora- para realizar hasta la tarde una obra inspirada en la naturaleza y el medio rural para optar a uno de los tres premios que se reparten y que están dotados con 500, 300 y 200 euros, según el puesto de clasificación.

También se celebra un concurso de fotografía de forma paralela, a través del cual unos once retratistas tratarán de ofrecer un documento original de la jornada digno de alguno de los premios que se reparten para esta categoría: Con 300, 200 y 150 euros.

Al final de la tarde, se celebrará la entrega de premios de las obras de pintura -los de fotografía no se concederán hasta la semana que viene- y, como novedad este año, el certamen contará con la actuación musical en directo del grupo Pangea como colofón de la jornada.

La organización ha contado esta duodécima edición con la participación de la Fundación Personas, que trabaja con personas con discapacidad intelectual y llevará a una decena de sus usuarios hasta la sede del certamen para que también ellos puedan decorar algunos de los lienzos, fuera de concurso.

Otra de las participantes que ha comenzado desde primera hora a impregnar su bala de paja con ideas ha sido Pachuca Sotomayor, una artista original de Bilbao que lleva ocho años viviendo en Aguilafuente (Segovia) y ha realizado exposiciones en diferentes lugares de España.

La pintora, de 59 años, considera “un premio” vivir en Segovia, a la que dice estar “muy agradecida”.

“Me encanta la gente, los amigos, la distribución de la ciudad, las montañas, el río, el contacto con la naturaleza, que es muy importante para crear”, explica la artista.

En su caso, llevará a cabo una obra abstracta con algunos de sus materiales habituales como telas y arenas, y otros del propio entorno como la paja sobre la que se sustenta el lienzo: “A ver lo que me inspira, no lo traigo pensado ni nada, yo me intento alinear y ver lo que hoy quiere ser el cuadro”, comenta.

Laura López