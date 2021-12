La asistencia a los cines de EE.UU. se resiente ante sus fechas más importantes

Los Ángeles (EE.UU.), 6 dic (EFE).- Los cines estadounidenses registraron durante el arranque del mes de diciembre una de sus recaudaciones más bajas de los últimos meses, con unos números nada optimistas antes de la etapa navideña, uno de los periodos más importantes para Hollywood.

Al temor por la variante ómicron, de la que aún se conoce poca información, se suma un fin de semana sin grandes estrenos en cartelera que permitió que "Encanto", la última cinta animada de Disney, volviera a liderar la taquilla con unos 12,7 millones de dólares.

La película, inspirada en el realismo mágico de Colombia, ha superado la barrera de los 50 millones de recaudación en EE.UU. durante sus dos primeras semanas de proyección en cines.

Ese hito es una buena noticia para los creadores de "Encanto", aunque el dato sigue lejos de los resultados cosechados en estas mismas fechas por títulos como "Frozen II" o "Coco", en los años previos a la pandemia.

Por su parte, "Ghostbusters: Afterlife" quedó en segunda posición al lograr 10,3 millones de dólares en su tercera semana en cartelera y "House of Gucci" se conformó con el tercer lugar gracias a los 6,7 millones que reunió.

Finalmente, los 4,1 millones recaudados por la película religiosa "Christmas with the Chosen: The Messengers" fueron suficientes para elevarla al cuarto lugar, mientras que "Eternals", en quinta posición, sumó otros 3,9 millones de dólares.

A partir de la semana que viene, con el estreno de la nueva versión de "West Side Story", Hollywood empezará a desplegar su artillería navideña, que incluye nuevas entregas de "Matrix" y "Spider-Man", además de "Nightmare Alley" de Guillermo del Toro.