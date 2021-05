Assumpta Serna, de Hollywood y Falcon Crest a reinventarse en el "streaming"

Buenos Aires, 25 may (EFE).- La larga carrera de Assumpta Serna, marcada por su etapa en Hollywood y su paso por la mítica "Falcon Crest", suma ahora el que considera su "mayor acierto" profesional: la creación de una comunidad virtual de actores.

Es la reinvención de una actriz que lamenta no recibir papeles importantes en su España natal y que tiene una charla pendiente con Pedro Almodóvar.

"España hace años que no me da un papel. Más que España estoy diciendo el centro de la industria. Hace años que no me da un personaje bonito, más de 20", cuenta la intérprete a Efe durante la promoción en Argentina de su última película, "Expansivas", de Ramiro García Bogliano.

Nacida en Barcelona en 1957, María Asunción Rodés Serna -su nombre real- cree que esa falta de ofertas en la primera división del cine español puede darse, en parte, porque ahora da una imagen más de profesora que de actriz: "Me he encontrado bastantes decepciones en mi profesión y por eso hago la escuela. Quieres encontrarte gente ética, que realmente esté por lo mismo que tú", señala.

FAMILIA DE CINE

Desde que en 2000 volvió a España tras más de una década en Estados Unidos -donde rodó filmes como "Orquídea Salvaje" junto a Mickey Rourke y "Jóvenes y brujas", de Andrew Fleming-, Serna ha intercalado rodajes en cine y TV en varios países con la escritura de libros, la dirección escénica y la docencia en su escuela actoral.

También creó con su marido, el actor escocés Scott Cleverdon, una fundación que busca profesionalizar el sector de la interpretación con su propio código de principios éticos.

"Todo este periodo ha sido muy bonito, mucho más interesante que mis 20 y mis 30 años. Ha sido una etapa de reinvención constante", dice la actriz, que durante la pandemia de coronavirus ha impulsado con Cleverdon "Familia de cine", una comunidad de cineastas de 11 países en la que ofrecen clases virtuales por la plataforma Patreon y charlas abiertas en las redes sociales.

"Suelo hacer cosas que me gusta hacer con gente que creo que son buenas personas y que lo que hacemos vale la pena contarlo. Creo que es el mayor acierto que puede hacer uno después de años de carrera", remarca.

Serna empezó en el teatro catalán en los años 70. Su debut cinematográfico fue en 1978 en "La orgía", de Francesc Bellmunt, y se consagró en los 80, en Madrid y a las órdenes de Pilar Miró, Bigas Luna o Carlos Saura.

Pero también de Pedro Almodóvar. En 1986 actuó en "Matador" y desde entonces no la ha vuelto a llamar: "Nunca he entendido el porqué", afirma Assumpta, que piensa en cómo propiciar esa charla pendiente con él.

"Creo que la tengo que iniciar yo, porque no va a venir nunca si no", asevera.

EXPERIENCIA EN HOLLYWOOD

Conocedora de varios idiomas, en 1988 inició su etapa en Hollywood: "Era lo que tenía que hacer y creo que lo volvería a hacer. Ahora, si tuviera toda mi experiencia, iría mucho más rápido para volverme", cuenta entre risas.

Y es que acabó dándose cuenta de que no era su lugar: "me sentí demasiado sola y ajena. Viendo ejemplos de personas que me gustaban, nunca podía llegar a ser lo que habían sido ellas porque no tenía esa cultura", asume.

Recordada es su participación en diversos capítulos de "Falcon Crest", protagonizada por Jane Wyman (Ángela Channing) y donde aparecieron varias viejas glorias del cine.

"Era gente que daba gusto. Gente en aquel momento mucho más mayor que yo que tenían claro que era su última hazaña en la vida", rememora.

En una fiesta en Los Ángeles le presentaron al productor Harvey Weinstein, acusado años después por decenas de mujeres de comportamientos sexuales inapropiados, lo que internacionalizó el movimiento #MeToo contra el acoso sexual.

"Le vi sentado tipo jefe árabe y estaban unas chicas y él invitando", recuerda Serna, que asegura supo escapar de esa escena: "Siempre se puede escapar", enfatiza.

"¿He tenido gente que me ha querido violar? Sí. ¿He tenido casos en los que yo me he visto forzada? Sí. Me he visto forzada y he dicho que no. Y creo que esa libertad es algo intrínseco en la persona", recalca.

EL PRESENTE: "EXPANSIVAS"

A punto de rodar nueva película con el director español Pablo Moreno, Assumpta presenta ahora la hispanoargentina "Expansivas", en la que interpreta a la tía de dos hermanas que se unen para vengar el feminicidio de su madre.

En Argentina ha filmado varias veces en su carrera y fue el lugar que la incitó, tras rodar en la Patagonia en 1997, a tomarse un año sabático.

"Es encontrarte así en un sitio y decir: me tengo que dedicar a mí. Fue también cuando me dijeron que no podía tener hijos, y es cortar con todo para ver quién eres y qué es lo que quieres", afirma.

Y su mayor acierto personal, subraya, fue casarse con Cleverdon: "El no tener hijos con Scott nos ha servido de esa constante búsqueda de los demás", concluye.