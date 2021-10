Astérix busca un animal mitólogico mientras sus creadores rehuyen la política

París, 11 oct (EFE).- Astérix, el irreductible galo que se ha convertido en una de las grandes figuras del cómic mundial, cabalgará hacia el este en busca del Grifo, un animal mitológico, en su inminente álbum, mientras sus creadores intentan rehuir la polémica tras la quema de algunos de sus ejemplares en Canadá.

Titulado en francés "Astérix et le Griffon", la edición española ha variado un poco el título hasta "Astérix tras las huellas del Grifo" para evitar que pueda parecer que el guerrero galo se ha embarcado en una aventura de fontanería.

Y es que el grifo, el animal mitológico con cabeza y alas de águila y parte posterior de león, es el gran objeto del álbum número 39 de Astérix, el quinto sin los dibujos de Albert Uderzo pero el primero sin la supervisión del creador, fallecido el año pasado.

Este lunes se presentaron la portada y algunos detalles y personajes. El álbum saldrá el próximo día 21, con una tirada inicial de cinco millones de ejemplares, dos millones en francés y los tres restantes en otras 16 lenguas.

La trama sitúa a Astérix, Obélix e Idéfix camino de las tierras de los sármatas, un pueblo de origen iranio que habita la actual Ucrania, y que tiene en el grifo a una deidad.

Con el dibujante Didier Conrad ausente por enfermedad, el equipo creativo estuvo representado por el guionista Jean-Yves Ferri, quien explicó que se ha buscado un tono "ecologista" en el que los romanos representan a los occidentales explotadores de recursos mientras que los sármatas, dibujados con rasgos y viviendas de marcado tinte eslavo, son un pueblo que vive "en armonía con la naturaleza".

QUEMAS DE EJEMPLARES EN CANADÁ

Este nuevo álbum será el primero tras el episodio recientemente conocido de quemas de libros en algunas escuelas de Canadá, entre ellos cómics de Astérix, Tintin o Lucky Luke, como protesta por la forma esterotipada en que representan a los nativos de diversas regiones.

Ferri reconoció que en la historia del cómic la representación de los pueblos originarios de América, África y Asia "ha estado un poco en el límite", pero consideró que la quema de ejemplares supone "una respuesta un poco estúpida".

Céleste Surugue, director de Ediciones Albert René, admitió que "a veces se juega con estereotipos", pero recalcó que el mundo creado Gosciny y Uderzo, los padres de Astérix, "va más allá de la caricatura y entra en los valores universales".

En declaraciones posteriores, Ferri insistió en el objetivo que tienen de evitar cuestiones políticas, aunque sí reconoció que a veces es complicado "encontrar el tono" porque siempre hay alguien que puede sentirse ofendido.

Mucho más dura sobre las quemas de libros fue Anne Goscinny, novelista e hija del guionista original de Astérix, quien opinó tras la presentación que fue algo "extremadamente grave", ya que "quemar libros es lo peor de lo peor".

Recordó que su padre era judío y su familia fue casi totalmente exterminada por los nazis. "Cuando escuché que se quemaban 'Astérix' me recordó inevitablemente la historia colectiva más terrible de la humanidad (...) Incluso los peores libros, que no voy a citar, no se pueden quemar", insistió.

Ferri, con ya cinco álbumes de Ásterix realizados desde 2013, sugiere que éste será "el último", debido al enorme esfuerzo que implica concebir y crear un volumen cada dos años, lo que supone un trabajo completo durante año y medio. Aunque es algo que decía ya con el anterior volumen.

Explica que su principal reto no es encontrar el tono humorístico o el cambiante concepto de lo políticamente correcto, sino que cada álbum tiene 44 páginas y ellos generan material para el doble.

La maquinaria de la editorial Hachette, que controla Ediciones Albert René, no para con el lanzamiento de este 39 álbum del más famoso guerrero galo.

Tras estrenar en agosto en Francia la serie televisiva "Idéfix et les Irréductibles", está en fase de producción el quinto filme con personajes reales, "Astérix en China", a la vez que se prepara una serie con Netflix que será dirigida por el realizador francés Alain Chabat.

Por Rafael Cañas