Atlántida Film Fest bate récord de público y premia a "Last and first men"

Madrid, 27 ago (EFE).- La décima edición del Atlántida Film Fest, el mayor festival de cine 'online' de Europa, organizado por la plataforma Filmin, ha concluido con un nuevo récord de espectadores, 555.000 en total, más del triple que en la edición anterior y máximo histórico.

El premio de la Crítica ha recaído en "Last and First Men", la obra póstuma del compositor islandés Jóhann Jóhannsson, mientras que el premio del público ha sido para el documental "La pintora y el ladrón", de Benjamin Ree, que también ha sido la película más vista del certamen. Ambos títulos estarán disponibles en Filmin hasta el próximo domingo, 30 de agosto.

Los organizadores han anunciado hoy también, en un comunicado, que a finales de este año el Atlàntida Film Fest tendrá una edición internacional en Portugal, Serbia, Bulgaria, Grecia y Rumanía que contará con una selección de las películas que han participado este año.

Del total de espectadores, 542.000 lo han seguido a través de la plataforma, mientras que 8.500 acudieron a las proyecciones en Palma de Mallorca, sede física del festival por quinto año consecutivo.

Pese a la limitación de aforos al 50% debido a la crisis sanitaria causada por la covid-19, el 90% de esas proyecciones completó su capacidad.

De la película de Jóhannsson, el jurado ha destacado "la originalidad y sencillez de la propuesta, llena de fuerza y simbolismo gracias a una puesta en escena hipnótica donde imagen y sonido se funden para transportar al espectador a un futuro donde la raza humana contempla y narra su propia extinción".

"Last and First Men" es un trabajo póstumo del compositor islandés, autor de bandas sonoras como "La Llegada" y "Prisioneros", de Denis Villeneuve, y supone su debut en la dirección cinematográfica. Se trata de un ensayo que nace a partir de la novela de ciencia ficción homónima del británico Olaf Stapledon escrita en 1930.

En cuanto a "La pintora y el ladrón", es una historia sobre la conexión humana y la amistad que nace a partir del robo de unos cuadros, obra de la pintora naturalista checa Barbora Kysilkova, en una galería de arte en Oslo.

Una historia real, protagonizada por uno de los ladrones a quien la propia artista pide retratar y la consecuente relación sentimental que ambos viven a lo largo de los años.

Los otros títulos más vistos han sido la serie documental "Stieg Larsson: el hombre que jugaba con fuego", de Henrik Georgsson; "Moffie", de Oliver Hermanus; el documental "Banksy: most wanted", de Aurélia Rouvier y Seamus Haley y "Cuidado con los niños", de Dag Johan Haugerud.