Aumentan los consumidores ecoactivos en el mundo por la pandemia

Barcelona, 22 oct (EFE).- Expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han concluido que tras la pandemia, los ciudadanos son conscientes de los peligros que supone no cuidar el planeta, y por tanto se ha podido ver un aumento de los consumidores ecoactivos en el mundo.

En un comunicado, la UOC ha informado este jueves de que la pandemia ha puesto de manifiesto que la necesidad de cuidar el planeta es real y que la huella que dejamos las personas en la naturaleza es muy negativa.

Según el informe "Who Cares, Who Does? 2020", el número de consumidores implicados, mucho o bastante, con el medioambiente (ecoactivos y ecoconsiderados) aumenta de un año a otro, y pasa a representar un 59% de los compradores en 2020 frente al 51% de 2019.

"Hay un cambio de mentalidad que la COVID-19 ha acelerado; la pandemia ha puesto de manifiesto que la necesidad de cuidar el planeta es real y que la huella que dejamos las personas en la naturaleza es muy negativa", ha señalado la profesora colaboradora de los Estudios de Economia y Empresa de la UOC Neus Soler.

Esta tendencia de crecimiento de estos consumidores más "verdes" se reproduce de forma similar a escala global: Europa va en cabeza -con Europa del este (67%) y Europa occidental (64%)-; seguida de América Latina (53%); de Estados Unidos (52%), en la tercera posición, y en último lugar, de Asia (42%).

"Son comportamientos que la sociedad va asimilando lentamente, sin darse cuenta, hasta que llega un momento en el que los tiene interiorizados y que se ven como algo totalmente normal, por ejemplo, reciclar materiales, comprar envases reciclados, etc", ha sustentado el profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Juan Carlos Gázquez-Abad.

Los consumidores ecoactivos buscan estrategias para reducir su nivel de desperdicio de plásticos, siempre, o de forma muy frecuente, mientras que los ecoconsiderados son aquellos que simpatizan con ciertas acciones pero que no siempre las llevan a cabo, aun siendo conscientes de su importancia, ha definido Gázquez-Abad.

Por tanto, "las marcas que inviertan en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente pueden llegar a este cliente con un poder adquisitivo medio-alto", han coincidido ambos expertos.