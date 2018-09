Tras 40 años de ausencia Mocedades vuelve a entonar su "Eres Tu" en Puerto Rico

Tras 40 años de ausencia sobre un escenario en Puerto Rico, el grupo español Mocedades volvió a entonar sus clásicos "Eres Tu", "Amor de Hombre" o "La Otra España" sobre el escenario del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce en San Juan.

Por la reacción del público, que recibió de pie a José María Santamaría, Izaskún Uranga, José Miguel González, Rosa Rodríguez y José Manuel Fernando González al entrar en el escenario a la música de "Charango", se notaba que si les habían echado de menos.

A lo largo de hora y media larga el público, que prácticamente llenaba el teatro, no dejó de entonar sus melodías que les han hecho durante tantos años tan conocidos.

Pangue Lingua, Has perdido tu tren, Que pasará mañana, Tomame, La Música, Secretaria, Dónde estás, Desde que tu te has ido, Sobreviviremos, Quién te cantará, La otra España, Loca, Un poco de amor y, Cómo no, Eres tú, fue parte del amplio repertorio cantado.

Un Eres Tu, que tras los bises -Amor de hombre y Adiós amor-, volvieron a cantar con todo el patio de butacas cantando y de pie.

Durante el concierto declararon estar felices de haber regresado a la isla tras tanto tiempo e, incluso, uno de sus integrantes, José Miguel González, cantó una parte de la clásica composición puertorriqueña "Preciosa", de Rafael Hernández.

La llegada de Mocedades a la isla caribeña forma parte de una gira de presentaciones que se extenderá a Ciudad de México y Monterrey (México), Panamá, Colombia y varias ciudades de los Estados Unidos, como Nueva York y Miami.

Para terminar su actuación informaron al público que habían aterrizado horas antes procedentes de Chicago donde habían ofrecido otro concierto y que estaban por ello cansados, pero que el cansancio quedaba "amortiguado por el cariño" de los puertorriqueños.

"Mocedades tiene el corazón en Puerto Rico, Viva Puerto Rico!", concluyeron.