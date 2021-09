El autor del Club del Crimen de los Jueves promete un nuevo caso trepidante

Madrid, 14 sep (EFE).- Tras vender más de dos millones de ejemplares de su primera novela, "El club del crimen de los jueves", el presentador y escritor británico Richard Osman sigue con la saga de investigadores jubilados con "El jueves siguiente" (Espasa), "igual de cómica y trepidante" que su antecesora, promete a EFE.

"El nuevo tomo -dice Osman (Essex, 1970)-, se mantiene fiel al espíritu no condescendiente de su debut, en el que los protagonistas de la residencia de jubilados de Cooper's Chase van un paso por delante de la policía para resolver el trepidante misterio sobre unos diamantes robados", señala a EFE en una entrevista previa al lanzamiento del libro.

En el tranquilo complejo residencial para jubilados, cuatro amigos se reúnen una vez a la semana para investigar antiguos asesinatos sin resolver. Ellos son Ron el Rojo, mítico activista de los años sesenta y setenta que no ha perdido sus ganas de gresca, Joyce, una enfermera viuda no tan ingenua como aparenta, Ibrahim, un veterano psiquiatra con una increíble capacidad de análisis, y Elizabeth que a sus 81 años lidera este grupo de detectives aficionados.

En esta nueva entrega, los cuatro miembros del Club del Crimen de los Jueves se tendrán que enfrentar a corruptos del MI5 (servicio de inteligencia inglés), traficantes de drogas y a un mafioso volátil e impaciente que amenaza sus vidas de una manera muy real para salvar el pescuezo a un viejo amigo de Elizabeth que ha cometido un peligroso error y está en serios apuros.

"La sociedad cree que a los mayores no les pueden pasar cosas ni hacer cosas, y eso es lo que quiero cambiar. Su mundo es muy pequeño, así que lo que hago es que le pasen cosas grandes -aclara-. Yo me río muchísimo al ver cómo reaccionan cuando metemos en su vida, en ese mundo tan pequeño, mafiosos, drogas y cosas así. Me encanta que les ocurran cosas extraordinarias, y que las resuelvan".

Una visita a su madre en su residencia de jubilados en la que estuvo charlando con todo el mundo, escuchando sus historias, sumada a la influencia de su abuelo, que fue policía en Brigthon, fue el origen de la "alocada idea" de Osman crear estos personajes que resolvían asesinatos.

"Joyce es un poco como mi madre, es una persona muy dulce, tranquila, quieta, pero también tiene el lado duro y protector de Elisabeth, así que me inspiré en mi madre para crear a ambos personajes", cuenta.

Por ello decidió que la única protagonista que tuviera voz propia dentro del libro -tiene anotaciones en forma de diario que ofrecen al lector un vistazo al funcionamiento interno del Club- fuera Joyce: "Acaba resolviendo los problemas, como mi madre", afirma riendo.

Productor televisivo, cómico y rostro conocido en todo Reino Unido como presentador del concurso de la BBC Pointless, Osman protagonizó con su primera novela un fenómeno que no se veía desde que J.K. Rowling lanzara "Harry Potter y la piedra filosofal" en 1997. Tras vender más de dos millones de ejemplares Steven Spielberg compró los derechos para hacer una película.

Aunque todavía no se sabe nada acerca de ella, suena algún nombre como el de Helen Mirren o Meryl Streep (preferencia del autor) en el papel de Elisabeth, sin embargo, el presentador declara que está "dejando que la gente del cine se ocupe de sus asuntos" mientras él continúa escribiendo la tercera parte.

"En el siguiente libro se van a meter en más líos que en este -avanza riendo-, lo que está genial. Tengo grandes planes para este cuarteto de veteranos detectives, aunque te confieso que también haré algo nuevo, eso sí, siempre dentro del mundo del crimen y del thriller", declara.

Silvia García Herráez