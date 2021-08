Un avance de FIFA 22 y NBA 2K22 lideran un septiembre de grandes lanzamientos

Madrid, 30 ago (EFE).- El mes de septiembre suele ser el gran mes de los videojuegos, la época en la que las principales compañías del sector lanzan al mercado sus títulos más importantes, entre los que destacan un adelanto del "FIFA 22" y el "NBA 2K22", además de otros como "Pokémon", "Tales of Arise", "Sonic Colours" o Diablo 2.

Pero si hay un juego esperado, sobre todo para los amantes del fútbol y de los eSports, es, sin duda, el nuevo "FIFA 22". Aunque su lanzamiento a nivel mundial está previsto para el 1 de octubre, sin embargo, los que se registren en EA Play (servicio de suscripción mensual) podrán disfrutarlo ya el 22 de septiembre y los que reserven la "Ultimate Edition" lo harán a partir del día 27.

"FIFA 22" estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch y Google Stadia y PC (a través de Origin y Steam) y viene avalado con ser la experiencia "más realista e inmersiva del mundo" gracias a la tecnología de nueva generación "HyperMotion", además de otras novedades en todos los modos de juego: Carrera, Volta, Ultimate Team, Clubes Pro.

De balón a balón, el otro gran título que sale a la venta este mes es el "NBA 2K22", la nueva entrega del videojuego oficial de la NBA y la WNBA de Visual Concepts y 2K Games y que estará disponible el 10 de septiembre en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC.

Un juego que, además de más realismo gracias a las posibilidades que ofrecen las consolas de última generación, trae también nuevas modalidades de juego, recompensas y muchas más sorpresas.

Antes de abandonar el mundo del deporte, otro título que saldrá este mes es el "WRC 10", la nueva entrega de la saga de carreras de rallies a cargo de KT Racing y Nacon para PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One y Switch. También "Big Rumble Boxing: Creed Champions", basado en las películas de boxeo de "Creed"; y "Hot Wheels Unleashed" sobre esta popular marca de automóviles de juguete.

Septiembre será también un mes de grandes clásicos, el más importante "Sonic Colours: Ultimate", una nueva versión de este título que salió al mercado en 2010 y que ahora llega totalmente revisado y con notables mejoras a partir del día 7 para PC, PS4, Xbox One y Switch con motivo del 30 aniversario del nacimiento del popular erizo azul de SEGA.

Dentro del universo "Super Mario Bros", ahora emerge un juego de su gran enemigo: "WarioWare: Get it together", un divertido título repleto de microjuegos en el que la acción y el entretenimiento están asegurados. Un juego exclusivo para Nintendo Switch que saldrá a la venta el día 10.

Otro título importante será la nueva edición totalmente remasterizada del gran clásico de rol y acción, "Diablo 2: Resurrected", para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC (sale el día 23) y también la versión para dispositivos móviles de "Pokémon Unite", que se lanzará el día 22.

Destacan, asimismo, "Dragon Ball Z: Kakarot" para PS4, Xbox One, Switch y PC (día 24); "The Medium", un videojuego de terror psicológico para PS5, Xbox Series y PC (día 3); "New World", el juego de rol multijugador en línea de Amazon Game Studios para PC (día 28); y "Tales of Arise", la nueva entrega de esta popular saga de Bandai para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (día 10).

Estas son los más importantes lanzamientos que tiene reservados el mes de septiembre, pero no son los únicos, pues este mes llegan también al mercado más de una veintena de videojuegos más, sin contar los considerados "indie" (independientes) y otros muchos de menor relevancia.

"Deathloop" es un título de acción y disparos en primera persona; "Fire Commander" permitirá al jugador liderar a un equipo de bomberos; "Aragami 2", la secuela de esta aventura de acción y sigilo; "Tails of Iron", un juego de rol (RPG) de desplazamiento lateral; "Nexomon", otro RPG con combates por turnos de corte clásico; o "World War Z: Aftermath", un "shooter" cooperativo de zombis y seguda parte de "World War Z".

Todos estos juegos estará disponibles para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (y algunos en Switch), como también lo estarán las aventuras de acción de "Lost Judgment", "Tails of Iron", Darksiders III", "BloodRayne Betrayal: Fresh Bites", "Lost in Random" y "Ghostrunner"; "Away: The Survival Series", inspirado en documentales de naturaleza; otros RPG como "Astia Ascending" o "Kitaria Fables".

Sin olvidar otros exclusivos de Sony: "F.I.S.T: Forged in Shadow Torch", "Kena: Bridge of Spiritis" (ambos para PS5 y PS4, además de PC), y "Death Stranding Director's Cut" (solo para PS5).

Sólo de Microsoft (Xbox Series y One) saldrán "I Am Fish" y "Sable"; y para Switch: "Bravely Default II", "Gamedec", "Eastward", "Ni No Kuni II: El Renacer de un Reino Prince's Edition", y "In Sound Mind", una aventura de acción de terror psicológico que también será lanzada en PS5, Xbox Series y PC.

Javier López