El Azkena Rock celebrará en 2022 sus 20 años con Patti Smith y Brian Wilson

Vitoria, 17 jun (EFE).- El Azkena Rock de Vitoria celebrará en 2022 sus 20 años con un festival en el que estarán buena parte de los cabezas de cartel previstos para la edición de este año, suspendida por la pandemia, como Patti Smith y Brian Wilson.

La promotora de los conciertos, suspendidos dos años consecutivos y que suelen agrupar a unas 20.000 personas cada día, ha hecho público un adelanto del programa para los días 16, 17 y 18 de junio del próximo año.

El festival celebrará su vigésimo aniversario con artistas de la talla de Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion, la leyenda del country Emmylou Harris y una pionera del rock como Suzi Quatro.

También repetirán bandas como L7, Drive-by Truckers, Fu Manchu o Daniel Romano.

Los organizadores del festival han destacado este jueves que este aniversario "tan redondo" no podía tener mejor madrina que Patti Smith.

En activo desde los años 60, aún hoy es uno de los nombres más importantes y respetados tanto de la historia del rock, como de la cultura popular en general, ya que su figura musical está muy unida a su faceta de poeta y activista.

Junto con la madrina, el Azkena Rock contará el año que viene con un padrino "a su altura": Brian Wilson, alma de los Beach Boys que llevará a Vitoria, en fecha exclusiva, su "Good Vibrations Tour", con el que repasará sus éxitos.

The Offspring llegarán a la capital vasca con su última publicación "Let the bad times roll" (Deja que pasen los malos tiempos), que, según los organizadores, es justo lo que desean hacer el próximo año en el recinto de Mendizabala, en la que será la única ocasión de verles en directo en España.

Además, se ha incorporado al cartel previsto para este año Emmylou Harris, una de las voces más importantes del country, que cuenta con nombres como los de Bob Dylan o Neil Young entre sus admiradores. Su actuación en Azkena Rock también será la única en el país.

También están de aniversario Social Distortion, en su caso, 40 años como banda de referencia del punk californiano.

Otro de los nombres míticos del festival será el de Suzi Quatro, la primera mujer que asumió el rol de "front woman" allá por los 70 como referente y le siguieron otras como Joan Jett, que la considera su mentora, Patti Smith, Debbie Harry, Chrissie Hynde y Donita Sparks, quien también estará en Mendizabala al frente de L7, en un concierto en el que celebrarán el 30 aniversario de su legendario álbum "Bricks Are Heavy".

El sonido de guitarras pesadas y las letras "despreocupadas" de Fu Manchu son otra de las confirmaciones con la que la banda californiana celebrará sus 30 años de carrera.

El rock psicodélico de Black Mountain, la vuelta a España después de ocho años de Drive-By Truckers, el rock sureño de Marcus King y el que algunos consideran como el nuevo Bob Dylan, Daniel Romano, son algunos de los artistas que también se darán cita en junio de 2022 en Vitoria.

Habrá sitio para el folk de Shooter Jennings (hijo del mítico Waylon), para Chuck Prophet y Reverend Horton Heat.

Completan la primera tanda de confirmaciones del cartel del próximo año los vitorianos The Faithless y los vizcaínos Wicked Wizard.