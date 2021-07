El Azkena Rock de Vitoria organiza en otoño diez días de música en directo

Vitoria, 6 jul (EFE).- El Azkena Rock de Vitoria, festival que habitualmente se celebra en junio pero que este año, al igual que el pasado, se ha suspendido por la pandemia de la covid-19, ha organizado una edición especial ente el 22 de septiembre y el 3 de octubre con música en directo.

"No podíamos dejar pasar otro año sin un Azkena Rock en vivo", ha asegurado este martes la organización del festival, que explica que la edición de otoño será una "versión diferente" del festival que acogerá el pabellón Iradier Arena en lugar de las campas de Mendizabala.

Los conciertos estarán adaptados a los tiempos que corren "pero con el espíritu de siempre", es decir, con el objetivo de representar "las diferentes corrientes del rock, del punk o del rockabilly".

Serán 21 los artistas o grupos que actuarán, entre ellos Loquillo, El Drogas, M Clan, Los Enemigos, Lendakaris Muertos, Los Zigarros, Carolina Durante, Los Estanques, Johnny Burning, The Soul Jacket, Biznaga, Ray Collins Hot Club, Razkin Micky & The Buzz, The Wax Seda o Puraposse.

Los organizadores del Azkena han señalado que siguen trabajando para preparar el festival del próximo año cuando se cumple el vigésimo aniversario, con las actuaciones previstas de Patti Smith, The Offspring, Brian Wilson, Social Distortion y Suzi Quatro, entre otros.