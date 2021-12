Azúcar Moreno, Rayden o Varry Brava entre los participantes del Benidorm Fest

Madrid, 10 dic (EFE).- Azúcar Moreno, Rayden, Varry Brava, Marta Sangó o Rigoberta Bandini están entre los 14 artistas seleccionados para participar en el Benidorm Fest, de los que uno tendrá un billete para representar a España en el Festival de Eurovisión 2022 que se celebrará en Turín el próximo 14 de mayo.

RTVE ha señalado en rueda de prensa que el proceso de selección ha sido “muy difícil”, ya que “se ha tenido que quedar gente muy buena fuera”. De las 886 canciones que le llegaron a la cadena, al final se quedaron con 14 -ampliando así el número de las candidaturas, ya que antes eran 12-, “dada la calidad de las propuestas recibidas durante el proceso y a fin de ofrecer el mayor espectáculo musical”.

El Benidorm Fest se llevará a cabo a finales del mes de enero durante un fin de semana en la ciudad valenciana, y se dividirá en dos semifinales de siete y siete concursantes cada una, de los que luego tan solo ocho llegarán a la gran final en la que se escogerá al artista y la canción que irá a Turín.

Los artistas y canciones que actuarán en enero en el Festival son: Azúcar Moreno, “Postureo”; Blanca Paloma, “Secreto de agua”; Chanel, “Slo Mo”; Gonzalo Hermida, “Quién lo diría”, Javiera Mena, “Culpa”; Luna Ki, “Voy a morir”; Marta Sangó, “Sigues en mi mente”; Rayden, “Calle de la llorería”; Rigoberta Bandini, “Ay mamá”; Sara Deop, “Make you say”; Tanxuguerias, “Terra”; Unique, “Mejores”; Varry Brava, “Raffaella”, y Xeinn, “Eco”.

De esta manera, Azúcar Moreno optaría a representar a España en Eurovisión 32 años después de su éxito en este festival con la canción “Bandido”.

Eva Mora, jefa de la delegación de RTVE en Eurovisión, ha señalado que este año lo que primaba era la diversidad a la hora de elegir las canciones candidatas: “Queríamos que todos los géneros se vieran representados, así como la diversidad de artistas, es decir, que no vaya enfocado a un público en concreto”, ha apuntado.

Por eso hay representantes de la música indie como son Javiera Mena, Rigoberta Bandini y Varry Brava; estilos más comerciales como los de Gonzalo Hermida, Marta Sango y Unique; artistas emergentes como Blanca Paloma, Chanel, Luna Ki, Sara Deop y Xeinn, y sonidos de nuestra tierra como es el de Tanxugueiras podrían convertirse en las primeras en representar a España cantando en gallego.

En una apuesta por revivir el interés por el festival y con el objetivo de que en los años sucesivos se anime a participar un mayor número de artista, desde la organización han anunciado que los autores tendrán todos los derechos sobre las canciones que presenten, “una reivindicación que venía planteándose ya desde lejos”.

Para escuchar las 14 canciones habrá que esperar hasta el jueves 23 de diciembre, cuando RTVE hará una presentación oficial con los artistas participantes en una rueda de prensa. En este acto también se conocerá el orden en que saldrán a cantar en el Benidorm Fest y se desvelarán los compositores de las distintas canciones.

Para el este festival, desde RTVE aseguran que quieren “un auténtico show”, en el que la música sea la gran protagonista. Todavía no se aventuran a asegurar si podrá haber público, ya que dependerá de la situación de la pandemia en la que se encuentre en ese momento el país. Lo que sí vaticinan es que será un “auténtico espectáculo”. “No queremos que nadie se levante para ir al baño”, bromeaba Mora.

Asimismo, en rueda de prensa ha estado el representante español de Eurovisión Junior, Levi Díaz, que el próximo 19 de diciembre defenderá su canción “Reír” en el escenario de París.

Díaz ha dicho estar “muy seguro y contento” con la canción que va a interpretar. “Era mi sueño desde bien pequeño y he visto cómo con trabajo y esfuerzo se hace realidad, ahora solo queda dar lo mejor de mí”, ha señalado.

Aún no se conoce el puesto en el que actuará ni cómo será la puesta en escena, lo que sí tiene claro el pequeño cantante es que lo va "a dar todo". “Obviamente si gano será lo mejor, pero si no yo estaré contento de haber representado a mi país, y lo más importante es que pueda volver satisfecho con el trabajo que he hecho. Me conformaría ver a la gente bailar y feliz con mi canción”, decía.