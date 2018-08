La banda Smile busca "una interacción con el español" para su siguiente disco

El líder del grupo musical Smile, John Franks, ha asegurado a Efe, antes de su actuación en el festival logroñés MUWI Rioja, que a la banda vizcaína le gustaría "hacer una interacción español-inglés" en su próximo disco.

"Nos apetece grabar algo de aquí a navidades, tenemos canciones y cositas interesantes, y estaría guay contactar con algún artista de habla castellana que nos motive y hacer una canción en la que estén presentes los dos idiomas", ha señalado este cantante afincado en Getxo (Vizcaya).

Así, ha reconocido que cantar en inglés supone "un problema" para llegar al público español, pero fue algo de lo que se dieron cuenta "ya tarde".

Al ser anglosajón, de padres ingleses, Franks ha precisado que él todo lo que ha escuchado en su vida es en inglés y, por tanto, le resulta "muy complicado" escribir en español, porque carece de referencias en castellano.

"Tampoco sé si sería muy coherente sacar de pronto un quinto disco en castellano", ha indicado, aunque tampoco lo descarta porque, si hay algo que ha aprendido con el tiempo, es que "cada uno tiene que hacer lo que le apetezca y ha de importarle un pimiento lo que puedan decir o pensar los demás".

Respecto a su actuación en el festival MUWI (MUsic-WIne), ha comentado que "música y vino maridan perfectamente y es una gozada", aunque la hora de su concierto, las dos del mediodía, es algo que al principio les preocupaba un poco.

"Cuando nos dijeron que actuaríamos a esa hora daba un poco de cosa porque es la hora del vermú y no sabíamos si vendría la gente o no, pero he de reconocer que ya hemos tenido conciertos en ese horario y nos han ido muy bien, así que finalmente estamos muy contentos", ha explicado.

Smile viene de tocar durante estas fechas en festivales como Sonorama, aunque ha reconocido que los festivales "más pequeños" suelen ser "muy agradecidos porque supone un gran esfuerzo organizar todo".

"La verdad que a mí me gustan más los conciertos en las salas que en los festivales, porque son mucho más íntimos, pero es verdad que yo he ido a muchos y los disfruto muchísimo", ha admitido el vocalista de la banda getxotarra.

Estos festivales le han permitido escuchar a bandas que de otra manera le hubiese sido imposible ver, "porque no vienen a España a dar conciertos en salas", ha matizado.

Para él, lo importante en un concierto es "romper esa barrera que se establece entre el escenario y el público", de modo que le "encanta" bajar con la gente y bailar con ellos.

"Al final tienes que crear tu propio show y olvidarte un poco de lo que ha pasado con el grupo de antes", ha aconsejado.

"Tienes que dejarte llevar, el público es el que consigue que cada actuación sea única, la interacción con ellos es diferente en cada escenario y para mí ¡ahí está la magia!", ha exclamado Franks.

Asimismo, ha puntualizado que el hecho de que en los festivales se vaya pasando de grupo en grupo aporta cosas positivas, como "ofrecerle al público una oferta más atractiva en la que puedan disfrutar de varios grupos", pero ha lamentado que a veces también conlleva algunas negativas.

"Nosotros hemos estado en festivales en los que no hemos podido ni hacer prueba de sonido por temas de logística", ha lamentado.

Respecto a su nuevo disco, para el que aún no hay fecha de lanzamiento, el líder de Smile ha afirmado que esta vez ha dejado de lado muchos prejuicios musicales que tenía y se ha abierto más.

"Me he puesto a escuchar música que nunca antes creí que la fuese a oír como la banda canadiense 'Tegan and Sara'. He tirado mucho de Spotify, me he dejado llevar mucho por las diferentes recomendaciones que me iban apareciendo con las canciones", ha señalado.

"Puede que no sean mis referentes y que tampoco sea la música que quiero hacer, pero he comenzado a escucharla y me ha servido para poder inspirarme", ha añadido.

Y, a la hora de componer Franks ha reconocido que "afecta todo, desde el estado anímico hasta el clima", y ellos lo que hacen es pasar el mayor número de horas con la guitarra para que "la inspiración te pille trabajando".

"La verdad es que es un momento de lucidez que no sabes ni de donde viene. La capacidad que tenemos los compositores es la de capturar algo que viene de manera intuitiva y convertirlo en canción, ese es el único mérito", ha concluido.

Raquel Abete