La banda escocesa Texas aplaza a marzo de 2022 su gira de este año por España

Madrid, 15 abr (EFE).- La banda de pop-rock escocesa Texas ha aplazado su gira prevista para septiembre de 2021 en España hasta marzo de 2022, ha informado este jueves la promotora Doctor Music, mientras continúan las incertidumbres sobre la evolución de la epidemia de coronavirus.

Según el comunicado, no es necesario realizar ningún cambio en las entradas de los conciertos aplazados, que serán válidas para las nuevas fechas.

No obstante, se podrá solicitar el reembolso de las entradas con fecha límite 14 de octubre de 2021 a través de entradas.com (Madrid, Barcelona o Bilbao), mientras que para las entradas de Burgos habrá que hacerlo en la plataforma bacantix.com (Teleentradas).

Las nuevas fechas que sustituirán a las de la gira cancelada serán el 24 de marzo de 2022 en Madrid, en la Sala Vistalegre, el día 25 en el Palacio de Congresos de Albacete (nuevo concierto), el 27 en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 29 en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos.

La gira finalizará el 30 de marzo de 2022 en la sala Santana 27 de Bilbao.

Tras el éxito de su anterior gira, que coincidió con la salida de su último álbum, 'Jump On Board', Texas vuelve a los escenarios para conmemorar el 30 aniversario de su álbum debut Southside, una gira donde no faltará ninguno de los temas de este trabajo, además de todos sus éxitos.

La banda escocesa formada en 1986 obtuvo un gran éxito en Europa a finales de los 80 con álbumes de venta multimillonarias como Southside, White on Blonde y The Hush, y una serie de exitosos sencillos tales como Say What You Want, In Our Lifetime y Summer Son.

Texas no ha cesado su actividad musical, y hace unos días presentaban "Mr Hhaze", single adelanto de "Hi", el nuevo álbum de estudio de la banda de pop/rock liderada por la vocalista Sharleen Spiter que se lanzará el 28 de mayo de 2021.