"La banda", la intimista ópera prima de Roberto Bueso

El director y guionista valenciano Roberto Bueso estrena el próximo viernes su ópera prima "La Banda", una historia "muy convencional y sencilla, con una trama en la que el espectador se va asentir muy identificado", ha explicado a EFE el director en una entrevista.

"Queríamos contar una historia sin pretensiones y bajo el punto de vista personal, con mucha sensibilidad, puesto que todos en algún momento hemos vivido y sentido las emociones por las que pasa el protagonista a lo largo de la película", ha añadido Bueso.

"La Banda" es la historia de Edu (Gonzalo Fernández), un joven músico que durante tres años ha estado viviendo en Londres alejado de su familia y amigos, pero debido a la boda de su hermano tiene que volver a su Valencia natal.

El retorno a casa provoca en Edu una mezcla de nostalgia, ya que se reencuentra con sus padres y con su hermano, alguien con quien nunca ha tenido mucho en común. También vuelve a encontrarse con sus amigos, Juanma (Pepo Llopis), Farinós (Xavi Ginery) y Cabolo (Hugo Rubert), y con las ganas de volver a hacer los planes que solían hacer.

Pero, nada representa mejor su vuelta al pasado que Alicia, la eterna novia de su mejor amigo, y a la que intenta recuperar.

"La Banda" debe su nombre a dos acepciones distintas pero que están muy relacionadas. Por un lado, la banda es la "pandilla" de amigos, esa cuadrilla. Juanma, Farinós y Cabolo conocen a Edu desde la infancia, y pertenecen también a esa entidad tan típicamente valenciana que supone la segunda acepción del título, la banda musical del pueblo.

"En cada pueblo de la Comunidad hay al menos una banda, en la que los niños ingresan muy temprano para recoger el testigo de su padre, que a la vez lo recogió del abuelo. Quería que esa realidad única y maravillosa fuera el telón de fondo de mi historia”, ha citado el director.

Bueso quería hacer una historia "muy valenciana" pero que a la vez fuera universal por los conflictos y las emociones de los personajes. "Encontré el marco musical un factor importante y que además me servía para estar cerca del protagonista. Fue un elemento que entró de manera muy bien", añade.

"La Banda" está protagonizada por un actor no profesional Gonzalo Fernández, ya que Bueso quería que la mayoría de los personajes no tuvieran experiencia.

El director ha señalado que se recorrieron "toda la Comunidad" buscando a los protagonistas en un montón de bandas, porque era imprescindible para él que los actores fueran también músicos y "que conocieran de cerca esa realidad", expresa Bueso.

El protagonista afirma que le fue fácil interpretar a Edu ya que está construido a su semejanza. "Yo soy un poco más payaso, pero esa timidez que tiene Edu también la tengo yo, y esa liberación cuando estas con tus amigos es también mía, e incluso la relación con los padres. Hay mucho de Gonzalo en Edu y viceversa", ha aclarado Fernández.

Asimismo, la película también cuenta con actores y actrices ya experimentados como Charlotte Vega ("La librería", "El club de los incomprendidos"), Imma Sancho ("Todos lo saben"), Enric Benavent ("El hombre de las mil caras") y Carlo Blanco.

"La banda", que compitió en el Festival de Málaga y tuvo un prestreno en el certamen "Lo que viene" de Tudela, participará en la 34 edición del Festival Cinema Jove de Valencia que comienza este viernes, al tiempo que llega a las salas españolas.