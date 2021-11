Banderas vuelve con "Company", un musical "con muchos colores y matices"

Málaga, 11 nov (EFE).- Antonio Banderas regresa al musical con "Company", una obra "con muchos colores y con muchos matices" que dirige y protagoniza, que cree que puede "contentar" a muchos tipos de público y que estrenará el próximo 17 de noviembre en el Teatro del Soho de Málaga.

Tras el paréntesis de la pandemia, está decidido a continuar el camino emprendido cuando abrió este espacio escénico en noviembre de 2019 con "A Chorus Line" con el objetivo de ofrecer títulos "que fueran referencias en el mundo del musical americano", ha explicado el actor, que ha ofrecido este jueves un pase gráfico de un fragmento de "Company".

Con su experiencia en Broadway y los veintiséis años que ha vivido en EEUU, cree que este es un tipo de musicales que "las grandes multinacionales no se plantean montar en Europa".

"Company" es un musical "complejo, sin una narrativa tradicional, que se mueve con 'sketches' y con un personaje principal que hace reflexiones sobre su vida, sobre la amistad y sobre la pareja".

Fue creado por Stephen Sondheim, "una de las grandes leyendas vivas del musical americano", porque "es imposible hablar de Broadway sin mencionarlo".

"Es un espectáculo original y enigmático, porque me planteo si Bobby (el protagonista) existe o es una proyección del resto de los personajes. Nos va a permitir reírnos por momentos y en otros momentos emocionarnos", ha avanzado Banderas, orgulloso de contar con un elenco "que no se ha unido nunca y quizás no se vuelva a unir".

Siente que llegan preparados al estreno del 17 de noviembre, pese a los contratiempos en los ensayos, "de los que tiene la culpa Indiana Jones" -ha bromeado-, porque tenía previsto finalizar el rodaje de la quinta película de la saga el 12 de septiembre para empezar a trabajar en "Company", pero la lesión sufrida por Harrison Ford retrasó todo y le obligó a viajar diez días a Sicilia.

"Llegamos bien, preparados. Necesitamos al público, buscar ese espejo para sentir lo que está pasando en el escenario, porque la obra necesita el último toque de dirección que da el público".

Otro contratiempo fue la crisis de los chips, que retrasó la construcción del escenario giratorio del musical, un recurso "que cumple una función casi cinematográfica al servicio del espectáculo", pero del que no quería tampoco abusar, por lo que ese giro solo se usa en algunos momentos.

Con música en directo a cargo de veintiséis músicos bajo la batuta de Arturo Díez Boscovich, la orquesta abandona en esta ocasión el foso que ocupó en "A Chorus Line" y se reparte por los laterales del escenario.

"Quería que la orquesta formara parte del espectáculo. Hay momentos en que algunos de los músicos salen fuera y forman parte de la acción", desvela Banderas, que admite que es "muy cabezón" y por eso, "si en la partitura hay un arpa, tiene que haber un arpa", lo que le obligó a "hacer un boquete en el foso para meter el arpa" en el anterior musical.

Sobre el trabajo con su hija Stella del Carmen, que ha asumido la segunda ayudantía de dirección en este espectáculo, ha explicado que esta ha sido "su primera experiencia profesional" y que sus opiniones le "valen", porque cree "mucho en su criterio" y "ha sido siempre una persona con mucha personalidad".

"Cuando caminamos hacia casa después de los ensayos es cuando hace su trabajo, y cuando cenamos en casa recibo de ella unas respuestas muy directas. Cumple una función muy interesante y además estoy muy contento de que esté aquí, porque ha sido un año y medio sin verla".

Y sus proyectos no se quedan en el Soho, porque a Banderas le gustaría "tener unos estudios propios de televisión, un segundo teatro donde experimentar la gente joven, una escuela técnica que forme escenógrafos, regidores o incluso gestores y productores, y también una escuela de voz".

"Necesitamos locales, estamos trabajando en ello y el proyecto va a crecer en este sentido", ha avanzado Banderas, que también quiere que el Teatro del Soho pueda seguir adelante sin él.

"Uno de los objetivos principales es que yo no sea fundamental para que esto funcione. En un tiempo prudencial, unos años, este proyecto tiene que funcionar sin mí, porque si eso no se produce, estaremos siempre dependientes de algo".