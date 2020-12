Barceló: "París es la única ciudad que echo de menos"

París, 21 dic (EFE).- El artista español Miquel Barceló, que este lunes recibió en París el premio Diálogo, aseguró que la capital francesa "es la única ciudad que echo de menos".

"En Francia me siento en casa. He tenido una historia de amor con su lengua, porque leía a muchos poetas y aunque hablo con mucho acento nunca me he sentido extranjero aquí", aseguró Barceló tras recibir el galardón de la asociación que fomenta la amistad franco-española.

El artista, que tiene en París una de sus residencias, afirmó que en esta ciudad siempre se le permitió trabajar en grandes espacios, en contraste con otros lugares donde solo pudo disponer de superficies más limitadas.

"París es la única ciudad que echo de menos. Ni Nueva York, ni Barcelona, ni Palma; aquí sigo teniendo mi taller, mi biblioteca. Ahora estoy en Palma por motivos de trabajo pero volveré lo antes posible", recalcó.

Barceló, que leyó un poema del portugués Fernando Pessoa dedicado a la Navidad, recibió el galardón de manos del presidente de la asociación Diálogo, Benoit Pellistrandi, en un acto en el que estuvo presente el exprimer ministro francés Dominique de Villepin, muy amigo del artista mallorquín.

"Me han emocionado mucho sus palabras sobre París y es cierto que es un artista universal", aseguró a Efe el también exministro de Exteriores de Francia.

Pellistrandi destacó que el trabajo de Barceló, el primer artista en recibir el premio en sus nueve ediciones, como "un ejemplo de diálogo entre diferentes culturas pero también de diálogo del hombre con la Tierra".