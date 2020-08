Belén Rueda: Mérida impone, pero no hay nada que no se solucione con trabajo

Mérida, 18 ago (EFE).- La actriz Belén Rueda, que debuta mañana en el Teatro Romano de Mérida encarnando a Penélope, confiesa, en una entrevista con Efe, que el recinto emeritense "impone" y genera "un poquito de pánico" por estar a la altura de lo que se tiene delante, pero considera que "no hay nada que no se solucione con trabajo".

La actriz madrileña encabeza el elenco de la obra que cerrará el lunes 24 de agosto la 66 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ha ampliado en un día su programación debido a la demanda de entradas y a la reducción de aforo derivada de la situación sanitaria.

Rueda reconoce que enfrentarse a la tablas del Teatro Romano sí que condiciona la preparación de un montaje y señala que cuando ha estado como espectadora siempre ha pensado "menos mal" que está "de este lado", aunque añade que actores y actrices que han pasado por él le han confesado: "Cuando lo pisas tiene una energía especial".

Asegura que los meses de confinamiento le han ayudado a preparar su papel "más profundamente", pese a la incertidumbre sobre si finalmente se llevaría a cabo, puesto que le ha permitido leer y estudiar mucho sobre el tema porque el proyecto que le presentó la directora y autora del texto, Magüi Mira, le gustó desde el primer momento y le apetecía mucho.

Belén Rueda explica que el director del festival, Jesús Cimarro, lleva años intentando que actúe en Mérida y que ya hace unos años se barajó un proyecto dirigido por el esloveno Tomaz Pandur, que el fallecimiento de este paralizó y que le dejó "una sensación extraña".

No obstante, comenta que cuando se enfrenta a un proyecto quiere hacerlo sí está preparada para lo que se espera de elle y, en este sentido, el que le ha presentado Magüi Mira y la manera en la que lo ha hecho le ha animado a hacer esta Penélope, que se quiere convertir en una heroína contemporánea, dueña de su destino y a la que Rueda considera "una estratega de la vida".

A su juicio, la Penélope, que por primera vez se representará en el Teatro Romano de Mérida, es una muestra de que "queda mucha historia por reescribir", ya que siempre se le ha mostrado como una mujer sumisa, que espera la ausencia de 20 años de Ulises, cuando realmente fue "una resistencia activa".

"La resistencia no es solo esperar, es conseguir que no invadan tu espacio y tienes que hacerlo de manera inteligente, porque no puedes hacerlo como los hombres, desde la imposición o el poder", cuenta Belén Rueda, que destaca que Penélope intenta involucrar en sus acciones a todo el pueblo "porque sabe que por la fuerza no conseguirá nada, aunque sea bueno".

En cuanto a su trayectoria profesional, asegura que no es consciente de ser una de las actrices que despierta "más cariño" entre la gente, aunque quizás influya en ello el que siempre opta por "personajes muy terrenales".

"Dentro de la ficción me gustan muy terrenales, heroínas porque sufren, porque consiguen lo que quieren o no, porque se enfadan y equivocan", afirma la actriz madrileña, que cree que, a lo mejor eso hace que "conecte mucho con el espectador, sean hombre o mujer, niños grandes o pequeños".

El próximo proyecto de Belén Rueda, que asegura que por el momento lo que más desea es que se levante el telón y comiencen las representaciones de "Penélope", es una comedia titulada "La mujer perfecta", dirigida por Arancha Echevarría y en la que comparte reparto con José Coronado, Gonzalo de Castro y Pepa Aniorte.

Pablo Caro