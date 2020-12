Berasategui crea menús navideños para mil familias necesitadas con Aladina

Madrid, 10 dic (EFE).- Martín Berasategui, el cocinero de habla hispana con más estrellas Michelin, ha creado con su colega Juan Llorca, experto en nutrición infantil, un menú navideño que la Fundación Aladina repartirá entre más de mil familias en riesgo de exclusión social en un año en el que han crecido notablemente.

"No estamos hablando de juguetes, sino de alimentarse. Llevo 20 años en esto y no he visto jamás una emergencia como ésta", ha dicho este jueves en rueda de prensa virtual el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, centrada en la ayuda integral a niños y adolescentes con cáncer.

"Ya no hay un perfil concreto, el de las familias que necesitan alimentación tiene otra frontera, hay muchas que antes no tenían estos problemas" y que se han visto en esta situación por las consecuencias económicas de la pandemia, ha añadido quien ha calificado el panorama de "verdaderamente trágico".

La iniciativa de estos menús navideños saludables, especialmente necesarios para niños enfermos, parte de la empresa de electrodomésticos Beko, quien pidió a Berasategui y a Llorca que creasen el menú que elaborarán los equipos del cocinero donostiarra y a la Fundación Alicia que eligiese a sus destinatarios.

Aunque ya se han comprometido a repartir mil, se espera superar la cifra animando a los ciudadanos a compartir su receta favorita navideña en Instagram, desde hoy hasta el 23 de diciembre, con la etiqueta #EatLikeAProNavidad, ya que por cada menú compartido la compañía entregará una cena navideña a una familia sin recursos, ha expuesto su director de Mercadotecnia, Manuel Royo.

"Eat Like a Pro" nació en 2016 para fomentar la alimentación saludable ante las advertencias de la OMS por el aumento de la obesidad infantil y en esta edición solidaria y navideña trata de demostrar que se puede comer "sabroso, sano y nutritivo".

Por ello Berasategui propone sopa de pescado con pan crujiente, carrillera de vaca con puré de berros y espinacas y crema cuajada de chocolate con 'crumble' de cacao y frutos rojos.

"Ayudar a los niños es la asignatura más importante de los que mandan en el mundo, que en las escuelas se enseñe alimentación y nutrición y que sea la primera generación que enseñe a sus padres y madres", ha destacado el cocinero donostiarra, para quien "no hace falta ir a por productos caros en Navidad".

En ello ha coincidido Juan Llorca, para quien "los niños tienen que ser presente y futuro de la alimentación" ya que, en sus doce años de experiencia como especialista en nutrición infantil, ha constatado que "los pequeños son agentes de cambio en el hogar" introduciendo en ellos las pautas aprendidas sobre el consumo de verduras, pescados y frutas.

Estos menús navideños se repartirán en toda España, con especial incidencia en Cataluña y Madrid porque concentran "más población con grandes dificultades", ha señalado Arango, quien ha agradecido este "granazo de arena" a la Fundación Aladina, que "no da a basto" aún habiendo duplicado la cifra de ayudas extraordinarias que conceden anualmente.