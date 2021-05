La Berlinale confirma que celebrará su edición de verano solo al aire libre

Berlín, 10 may (EFE).- La Berlinale, que dio a conocer sus premios el pasado marzo pero tiene previsto entregarlos en una edición de verano en junio próximo, celebrará ese evento solo al aire libre por las limitaciones que impone la pandemia.

La decisión definitiva fue anunciada este lunes por los responsables de la dirección del festival internacional de cine de Berlín después de haber examinado con las autoridades de la capital alemana las opciones para poder exhibir películas en espacios cerrados.

"Nos alegramos mucho por el nuevo concepto de la Berlinale Summer Special, a pesar de que nos la habíamos imaginado de otra manera", dijeron en un comunicado los codirectores del evento, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian.

Agregaron que la caída de la incidencia de nuevos contagios de la covid-19 en la capital y el compromiso de las autoridades para aplicar test obligatorios a los asistentes a las sesiones de la edición de verano apoyaron la idea de que se puede celebrar el evento en esas condiciones y solo al aire libre.

La Berlinale dispondrá en total en la ciudad de 16 espacios al aire libre para exhibir los filmes en un evento que se inaugurará el 9 de junio en la Isla de los Museos de Berlín; el día 13 de ese mes se entregarán los galardones de la edición de este año.

La sección de cortometrajes Forum Expanded, que iba a comenzar el próximo 18 de mayo, quedó cancelada ya hace unos días.

La organización del festival agregó que el programa definitivo de su edición de verano se publicará el próximo 20 de mayo en el sitio en internet de la Berlinale y la venta de entradas comenzará el 27 de mayo.

La edición de competición, que concluyó el 5 de marzo, otorgó su Oso de Oro a "Babardeala cu bucluc sau porno balamuc" ("Bad Luck Banging or Loony Porn"), del rumano Radu Jude; el Gran Premio del Jurado fue para la japonesa "Guzen to sozo" ("Wheel of Fortune and Fantasy"), de Ryusuke Hamaguchi, y el Oso de Plata del Jurado para la cinta alemana "Herr Bachmann und seine Klasse" (Mr Bachmann and His Class", de Maria Speth.

El Oso de Plata a la mejor interpretación lo concedió el jurado a la actriz alemana Maren Eggert, por "I'm your Man", de Maria Schrader.