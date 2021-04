Bernstein: Dylan Thomas, último poeta romántico que anticipó a estrellas pop

Barcelona, 23 abr (EFE).- El cineasta norteamericano Steven Bernstein indaga en las causas que llevaron a una prematura muerte al poeta galés Dylan Thomas en su película "Last call", con la que quería "reconstruir las últimas horas del último poeta que vivió como un romántico y anticipó las estrellas del pop".

Bernstein, que ha presentado "Last call" en el BCN Film Fest, ha dicho en una entrevista con EFE que decidió hacer la película porque "Dylan Thomas no sólo es un mito en Gales, sino que también es una leyenda en Estados Unidos", y además le atrajo "por la posición que ocupa el último gran poeta lírico antes del cambio con los poetas de la generación beat, que entraban menos en la belleza y más en el mundo real".

A eso se suma el interés de Bernstein por Bob Dylan, que tomó el nombre del galés y a cierto paralelismo autobiográfico: "Dylan Thomas representa mi propia vida cuando era joven y tuve un período autodestructivo, también ligado al arte".

La película se sitúa en 1953 en Nueva York, cuando el poeta galés está de gira y los recitales que ofrece cautivan al público, son los últimos días del poeta hasta que un día, en la taberna White Horse, según la leyenda, bebió 18 güisquis dobles. Sus fantasías, sus recuerdos y un presente incierto se funden en una despedida salvaje y surrealista del mundo.

Del poeta le sedujo que "alguien con tanto talento fuera incapaz de encontrar algo que le atrajera en su vida ordinaria, y no sólo se destruyó a sí mismo, sino también a muchas de las personas que estaban a su alrededor a las que, a pesar de todo, quería".

El cineasta es consciente de que esa historia fascinante, "ese deseo por la muerte y esa autodestructividad está muy presente", pero Bernstein nunca ha estado seguro de por qué.

La película se articula narrativamente en torno a esas supuestas últimas palabras que pronunció antes de morir del logro de haber bebido 18 güisquis dobles seguidos.

"Había oído el mito y no sé si es cierto o no, pero aunque no pretende ser una película biográfica, pensé que alguien que decide beber durante todo un día tiene una intención específica y probablemente no es llevar una vida sana y duradera. Cuando tienes a un artista y un intelectual al final de su trayectoria, me pareció lógico hacer un análisis de sus experiencias de vida, buscando el significado".

Cree Bernstein que "Last call" transmite la sensación de que Dylan Thomas era "una persona buscando significado, buscando un motivo para seguir viviendo", lo que rompería con las teorías suicidas que se han atribuido a su muerte.

El director expresa su sorpresa de que nadie explorara ese momento de los 18 güisquis: "Alguien que bebe y se emborracha hasta morir está en un momento de crisis, pero también de cambio; y como no hay evidencia de lo que dijo, pensé que era una oportunidad para crear lo que una persona de tanta sensibilidad podía haber dicho".

A su juicio, "la gente que más romantiza el mundo, como Dylan Thomas, Lord Byron o las estrellas del pop, son los más autodestructivos, como si sus expectativas fueran tan elevadas que su decepción es más profunda y, por el contrario, quizá irónicamente las personas más felices son los cínicos, porque tienen pocas expectativas y nunca se ven decepcionados".

Bernstein, que habitualmente ejerce como director de fotografía, ha combinado en esta película el blanco y negro y el color para ilustrar, respectivamente, las escenas en el bar y en los recitales poéticos, por un lado, y "su mundo imaginario, el que habría deseado vivir, el de su infancia en Gales y su matrimonio imperfecto".

Trata el filme también sin tapujos el tema del abandono que el poeta hizo de su familia, algo que "sorprende por lo necesitado que estaba y por su humanidad".

"Last call" evoca asimismo el éxito de público que tuvo Thomas: "Hoy los músicos han tomado su lugar y cumplen la misma función simbólica en la cultura, esos sacrificios colectivos que hacen. Las vidas que desearíamos vivir pero sin sus fatales consecuencias. Dylan Thomas fue el modelo de las estrellas posteriores del pop".

Tuvo claro Bernstein que como "los galeses tienen una manera de hablar concreta, muy musical, y Dylan Thomas es idolatrado en Gales, su intérprete tenía que ser galés para entender la sensibilidad del personaje y el estilo del discurso".

A pesar de que para un galés es "aterrador" hacer de Dylan Thomas porque "todo el país te va a juzgar", finalmente aceptó su primera opción, el actor Rhys Ifans, al que posteriormente se sumó John Malkovich en el papel de médico que acabó también como coproductor del filme.

Tras esta película, Bernstein prepara ahora una serie de televisión en Grecia sobre Lord Byron y la revolución griega. "Estoy copando el mercado de poetas autodestructivos que mueren antes de los 40", bromea el cineasta, que también tuvo interés en el pasado por filmar la vida de Lorca, confiesa.

