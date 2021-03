“Besos al aire”: El espejo sanador de “lo que hemos vivido” en la pandemia

Madrid, 26 mar (EFE).- Hasta en una guerra hay lugar para el amor. Con esta idea, la de encontrar algo bello en la situación más oscura, nació “Besos al aire”, la serie de Aitor Gabilondo (“Patria”) que se estrena este viernes en Disney+, con Paco León y Leonor Watling enamorándose en tiempos de pandemia.

Así, como el escenario de una guerra, fue descrita la situación de muchos hospitales españoles la pasada primavera por sanitarios que se vieron sorprendidos por la falta de espacio, manos y material, en la primera ola de la pandemia de coronavirus que todavía tiene al mundo en vilo.

Y ellos, los sanitarios, son precisamente los homenajeados en esta serie que Gabilondo ideó en el confinamiento más duro, mirando a sus vecinos por la ventana y pensando que, pese a todo, algo bueno y distinto tenía que estar pasando en las casas.

“Hay algo como de guerra, pero aun en la guerra hay vida y sigue habiendo historias de amor y sigue haciéndote gracia un chiste y emocionándote una canción o un poema”, cuenta a Efe Paco León, unos días antes del estreno de esta mini serie de dos capítulos que emitirá Star en Disney+.

Interpreta a Javi, un celador que es la luz del hospital en los tiempos más oscuros de la pandemia, preocupado por que los pacientes puedan seguir en contacto con el exterior o incluso despedirse de sus seres queridos en sus últimas horas de vida.

El hospital es el centro de la trama, junto con un edificio familiar en el que se suceden distintas historias entrelazadas con un denominador común, el amor inesperado que se abre paso entre los días de encierro y aplausos a las ocho.

Pese a que el coronavirus sea el marco que lo envuelve todo, “Besos al aire”, asegura León, “no es una serie de covid” sino “una serie de amor, de emoción”. “Va a conectar especialmente con mucha gente por estar ambientada en el tema covid”, destaca.

Aunque probablemente vengan otras muchas durante los próximos meses o años, esta es la primera ficción que se cuenta en España con la pandemia como envoltorio, tal y como recuerda Leonor Watling. “Yo creo que se han contado historias durante la cuarentena, muchas historias, pero siempre a través de los medios técnicos que teníamos, y todavía no se había contado una historia de lo que vivimos, de las sensaciones”, apunta a Efe.

En opinión de la actriz, que interpreta a la doctora Cabanas, una sanitaria en plena batalla que se ve sobrepasada por la situación, la serie puede servir para comenzar a curar ciertas heridas. “Nos hemos sentido muy solos y es muy bonito cualquier cosa que sea compartir y hablar de lo que hemos vivido”, cuenta.

“Hay algo de terapéutico en compartir las experiencias y verte reflejado en cosas que tú has vivido, que, aunque te hayas sentido muy solo, no lo has vivido tú solamente. Ver que lo ha vivido todo el mundo y verte reflejado en una ficción es interesante”, apunta por su parte León.

Para la actriz Nuria Herrero, que interpreta a la enamoradiza enfermera Berta, compañera de batallas de Javi, “Besos al aire” pretende “arrojar un poquito de luz, esperanza. Queremos ser un espejo y ver que todos hemos estado en la misma, tiene algo de terapéutico”, apunta.

Dirigida por Iñaki Mercero ("Toy boy", "El Príncipe") con guion de Darío Madrona, la serie está producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media, la productora de Gabilondo.

Fue rodada en noviembre y diciembre y muchos pensaban por aquel entonces que para el estreno la pandemia sería ya agua pasada.

“No éramos conscientes de cuánto iba a durar. Yo estaba convencida al estar grabando esto de que cuando se emitiera ya iba a estar acabando y nuestra sorpresa ha sido que vamos de rebrote a rebrote. Hemos retratado esto sin saber el final real”, explica Herrero, ante la pregunta de si la serie ha llegado demasiado pronto.

El reparto de “Besos al aire” lo completan actrices como María León, que interpreta a una cajera de supermercado, o Nacho Novo, Gracia Olayo y Zoe Stein, quienes son una familia de abuelos y nieta. Todos coinciden en una entrevista con Efe sobre lo emocionante de interpretar a personajes tan reales.

“Contar esto mientras está sucediendo supone un cumulo de emociones muy importante”, cuenta Novo, que interpreta a un señor mayor que se ve sorprendido por la pandemia, la llegada a casa de su nieta Celeste (Stein) y la enfermedad de su mujer (Olayo).

“Reproducir la sociedad actual viviendo una pandemia, una familia media, con una vida normal, y que de repente nos da este vuelco… Interpretarlo me ha resultado un placer”, coincide Olayo.

Paula Escalada Medrano