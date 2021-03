Beth edita un nuevo álbum, tras siete años de silencio discográfico

Barcelona, 23 mar (EFE).- Beth, la exconcursante de OT que representó a España en Eurovisión en 2003, edita hoy un álbum titulado "Origen", que llega tras siete años de silencio discográfico y en el que vuelve a incluir temas en castellano, lo que no hacía desde su segundo álbum de estudio, "My own way home" (2006).

La que fue concursante de la segunda edición del programa "Operación Triunfo" inició su carrera en solitario ese mismo año con un disco íntegramente en castellano y después editó un segundo álbum en inglés, que incluía dos canciones en castellano, antes de iniciar una etapa exclusivamente en catalán.

Quince años después, Beth vuelve a cantar en castellano en "Origen", un disco que se aleja de los sonidos pop-folk de sus últimos trabajos e introduce toques electrónicos.

El álbum también incluye temas en catalán, como "Que tremolin els arbres", uno de los dos sencillos que Beth adelantó en 2020.

Aunque la mayor parte de las canciones del disco fueron escritas hace tiempo, Beth ha conseguido dar al disco una coherencia sonora, con melodías limpias, dulces y positivas.

Las canciones son una "reconciliación con la Beth autora", según ha explicado la artista, que en este disco habla de amor, desamor y de sus hijos.

Albert Solà, cantautor catalán que ha colaborado con artistas como Robe Iniesta (Extremoduro), Quimi Portet (El Último de la Fila) o Estopa, ha sido el encargado de la producción de las canciones del disco.

La cantante presentará "Origen" mañana en la sala Luz de Gas de Barcelona y tiene previsto iniciar la gira del disco en abril.