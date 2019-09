"Tú, una bici y la carretera", 2.500 kms de viñetas por la América profunda

De Arizona a Georgia, es decir, 2.500 kilómetros. Este es el trayecto que la historietista estadounidense Eleanor Davis decidió hacer por "motivos personales", pero ese recorrido se acabó convirtiéndose en "Tú, una bici y la carretera", una suerte de reportaje periodístico que nos recuerda a Joe Sacco.

Aunque esta comparación le "halaga", según reconoce Davis en una entrevista con EFE, este libro que trae a España la editorial Astiberri "no es un trabajo tan profesional y periodístico", sino algo que nació a modo de diario de viaje para plasmar sus "pensamientos, opiniones y experiencias" las patrullas fronterizas en el oeste de Texas o la inmigración.

Situaciones que le han llevado a aprender "mucho" sobre inmigración o sobre el trabajo local que llevan a cabo grupos locales y activistas en las zonas fronterizas de sus país.

Un aprendizaje personal que dejó en un segundo lugar reconocer, incluso valorar, cómo lo había plasmado en sus libretas, esas hojas de las que salieron 2/3 de la novela gráfica.

"Me sorprendió mucho al terminarlo cómo había conseguido esa narrativa y ese arco emocional. No esperaba eso ni era mi intención. Solo quería seguir dibujando y tener algo para publicar en mi cuenta de Instagram todos los días", afirma la también autora de "Por qué el Arte".

Con un ritmo que se asemeja al de su pedaleo y un trazo rápido digno de los mejores autores del cómic "underground" americano, Davis -que arrancó su viaje en la primavera de 2016- plasmó sus experiencias en los días en los que hacía menos kilómetros (se hacía una media de 80 al día) o los que se tomada de descanso.

Días en los que el cansancio y las lesiones fueron fieles compañeros de viaje, así como algunos miedos.

"Antes de empezar el viaje -cuenta- temía por cosas como ser atacada por alguien, algo de lo que muchas personas me alertaron, sobre por ser mujer. Pero una vez que lo empecé mi principal miedo era el no ser demasiado rápida, que mi cuerpo me dijera hasta aquí, no ser capaz de encontrar un lugar donde pasar la noche o encontrarme con carreteras intransitables, cosas así".

Por eso su valoración de esta aventura es clara y concisa: "la mejor parte del viaje fue viajar en mi bicicleta, rodar por un hermoso país. La peor parte fue la ansiedad que me acompañó siempre, pero estar terriblemente ansiosa es algo normal en mi".

Para evitar esta sensación, la autora también da muestras de su espíritu de superación con frases expresadas por ella misma como: "tu cuerpo es soberano".

Tal ha sido la satisfacción que le ha supuesto vivir esta experiencia, así como el hecho de conocer a "nuevos lectores" tras publicarla, Davis afirma que le encantaría hacer otro "diario", pero duda si será "capaz" de hacerlo.

"Animo a todo el mundo a que lo intente, especialmente si están buscando cambiar la narrativa de su vida. Te hace sentir bien, te ayuda a ser más fuerte y estable", recomienda la autora de este libro que es una perfecta guía o reportaje para conocer una parte de Estados Unidos.

Un libro que en Estados Unidos ya ha sido calificado por los críticos especialistas como uno de los mejores libros del año.