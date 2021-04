Bina Daigeler: "En mi trabajo prima la intuición y las prendas bien hechas"

Redacción cultura, 22 abr. (EFE).- La película "Volver" o las series de televisión "Narcos" y "Mrs. América" son algunos de los títulos que han definido la exitosa carrera de la diseñadora de vestuario Bina Daigeler, nominada al Óscar por "Mulán", a quien le gusta trabajar al dictado de su intuición y con prendas bien hechas.

De origen alemán, afincada en Madrid desde los años 80, en plena Movida Madrileña, Bina Daigeler aseguró en una charla con Efe que esta primera nominación al Oscar "ya es un premio", algo que nunca imaginó, pero con lo que sí fantaseó hace más de treinta años.

"El otro día una amiga me recordaba que una noche en la Plaza Santa Ana, tras tomar unas cañas, me despedí diciendo: 'Me voy a casa que tengo que hacer hueco para mi Óscar'", recuerda entre risas.

Una fantasía que quizá se haga realidad el próximo domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.). "Es importante estar en el momento y proyecto adecuado, he tenido suerte de hacer esta película junto a la directora Niki Caro", reconoce.

Reconoce que trabaja al dictado de su intuición: "Intento comprender las cosas al instante, sin entrar mucho en el razonamiento y así entender el guion y también al director", explica Daigeler, quien ha trabajado en películas como "Pasos de baile" (2002), de John Malkovic, en "La fiesta del chivo" (2005), de Luis Llosa, o en "El camino de los ingleses" (2006), de Antonio Banderas.

Tras documentarse y visitar los museos de Europa que tienen un espacio dedicado a China, además de viajar al país y empaparse de su cultura, eligió la Dinastía Tang para crear el vestuario de "Mulán"(2020). "Como si fuera una receta de cocina, tomé los mismos ingredientes, mi intuición y mi estilo creativo e hice el plato".

Una receta para la que ha tenido muy en cuenta las texturas, la fantasía, el colorido y la simbología china que ha trabajado con respeto y rigor en prendas que abrazan por igual la tradición y lo contemporáneo. "Era importante que fuera actual para llegar a la audiencia", precisa.

Es una película "épica, emocionante, mágica y con energía positiva", en la que una joven guerrera china se hace pasar por un hombre para unirse al ejército del emperador y salvar así a su padre. Una nueva versión del éxito de animación de Disney de 1998.

"Esta película habla de la emancipación y los derechos de la mujer. No es una princesa Disney, es una guerrera Disney", advierte Daigeler, que se ha ocupado de dar un aire fresco al vestuario para "que la audiencia se pueda ver reflejada". "A Mulán le imitarán las jóvenes que quieren ser guerreras", agrega.

"El guion es la base de mi trabajo y tengo que entender lo que quiere contar el director", dice esta vestuarista que es ser muy exigente con la costura. "Me gustan las prendas bien hechas, que sienten bien".

Reconoce que el vestuario ayuda muchísimo al actor a encontrar su personaje. La mayoría de las veces son los de vestuario los primeros que ven al actor cuando les hacen las pruebas, "lenguaje visual que transmitimos al director".

Pero no le gusta que el vestuario llame la atención en las película, porque considera que lo más importante es que el espectador mire la cara del actor. "El vestuario acompaña a todo el conjunto de la película", dice Daigeler, partidaria del "menos es más".

Prefiere que se vea el personaje y es muy exigente con las prendas bien hechas, que sienten bien, "lo poco o mucho que aparezca en la película debe de estar perfecto".

Y mientras espera a ver si el Óscar soñado acaba en sus manos, esta alemana dice que "un sueño" que sí ha hecho realidad es trabajar para el cineasta Pedro Almodóvar. Se encargó del vestuario de películas como "Todo sobre mi madre" (1999) y "Volver" (2006).

Además esta figurinista es la responsable de los trajes de Cate Blanchett en "Mrs. America" (2020), serie de televisión dirigida por Dahvi Waller. "Vestir a Cate siempre es fantástico, nos lo pasamos genial, nos entendemos, nos une una amistad".

Para Tilda Swinton también ha creado prendas para la película "Solo los amantes sobreviven" (2013), de Jim Jarmush. "Impone el estilo de Tilda", afirma la figurinista, para quien trabajar con Jarmush ha sido "fantástico", porque es cine de autor y el cineasta "lo tiene todo en su cabeza".

Y mientras espera a la gala del domingo, ya tiene entre manos un "emocionante" proyecto: "1899", una nueva serie de época para Netflix, de los creadores de "Dark".

Carmen Martín