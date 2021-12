La biografía de Luisito Rey desvela la dura niñez de Luis Miguel

Ciudad de México, 3 dic (EFE).- La niñez trágica del cantante Luis Miguel como consecuencia de los abusos de su padre se exhibe en el libro "La historia detrás de Luisito Rey", una biografía no oficial del padre del artista escrita por la periodista Luisa Oceguera.

"Es un libro que compila datos reales y que atiende necesidades diferentes, desde quien quiere algo ligero para pasar el rato y saber más de Luis Miguel hasta quien quiere saber quién fue esta figura tan oscura de Luisito Rey y completar la experiencia de la serie televisiva", asegura este viernes Oceguera.

La obra, publicada por la editorial Planeta, está dividida en 15 capítulos y recorre la vida del progenitor del artista hasta su derrumbe profesional y humano, consecuencia de sus propias trampas, mentiras y abusos.

La idea del volumen es contar con datos comprobados la oscura niñez de Luis Miguel, explotado por el padre, que, además de quitarle el dinero, lo sometió a abusos psicológicos y a traumas, como el de tener que escoger entre su carrera y su familia y el peor, asumir que su padre mató a su madre, según explica la autora.

"El libro está escrito por una verificadora de datos, no por una fan, aunque me sé sus canciones. La gente puede pensar que la serie es la verdad y se nos olvida que la está contando una de las partes y eso tiene una subjetividad. La misma serie aclara que una parte es ficción", aclara.

Con un lenguaje coloquial, accesible a lectores y a seguidores de Luis Miguel poco apegados a los libros, el volumen desvela las patrañas del padre de Luis Miguel para engañar de manera reiterada a personas inteligentes.

Oceguera cree que su libro solo podía escribirse desde la no ficción porque en una novela sería increíble la manera en que el hombre engañó incluso a psicólogos, al aprovecharse de su buen verbo y su carisma.

"Es un caso en el que la realidad supera la ficción de manera contundente. Si lo contaba como ficción me iban a decir, está exagerado; cómo es posible que una persona haya repetido la misma estafa una y otra vez, haya engañado a gente inteligente y haya llegado al extremo de pedirle al hombre más poderoso y corrupto de México apoyo para matar a su mujer", dice.

Se refiere a Arturo Durazo, apodado El Negro, jefe de seguridad de la Ciudad de México en el sexenio del presidente José López Portillo, quien pasó a la historia como un ser oscuro, corrupto, capaz de la mayor mezquindad para lograr sus fines. Luisito Rey se gano su amistad y se aprovechó.

Luisa Oceguera reconoce que en el proceso de la escritura buscó mantener el equilibrio y no caer seducida por la inmoralidad de Luisito Rey, a quien trató de buscarle atenuantes para explicar sus actitudes miserables.

"Entender las circunstancias de una persona ayuda a entender en qué se convirtió y las circunstancias de Luisito no fueron nada fáciles. Entenderlo fue una de mis metas. Su trauma empieza desde que a los seis años lo pusieron a cantar en bares. No hay una manera no dañina para un niño de ponerlo a trabajar a esa edad", opina.

Para los adoradores de Luis Miguel el libro es un golpe al alma, al comprobar que la serie televisiva no está lejos de la verdad, aun cuando tiene escenas inventadas. De niño el cantante fue abusado, impulsado a debutar sexualmente a los 13 años y llevó una vida de conflictos, lo cual lo marcó.

"A Luis Miguel no podemos juzgarlo de manera realista porque nadie ha tenido una vida como la suya, sin afectos. Desde los 10 años mantuvo a su familia y creció bajo la férula de un padre violento, se brincó la infancia, la escuela. Cómo pensar en normalidad en una persona que sabe que su papá mató a su mamá y lo hizo elegir entre su madre y la carrera", concluye la escritora.