Birdy anuncia conciertos en Barcelona y en Madrid en mayo de 2022

Madrid, 16 nov (EFE).- La compositora e intérprete británica Birdy ofrecerá dos conciertos en España dentro de la gira de su aplaudido último disco, "Young Heart" (2021), que tendrán lugar el 25 de mayo en la sala Razzmatazz en Barcelona y el 26 en La Riviera de Madrid.

Según la nota de prensa de la promotora Get In, las entradas se podrán adquirir a partir de las 11 horas de este próximo viernes, 19 de noviembre, a través de la web de Doctor Music.

Con 8,7 millones de oyentes mensuales en Spotify y 4,7 millones de copias vendidas de sus discos hasta la fecha, la artista nacida Jasmine Lucilla Elizabeth Jennifer van den Bogaerde (Lymington, 1996) es una voz cada vez más apreciada por la crítica y el público.

En 2011 inició su carrera discográfica con un álbum de estudio titulado simplemente "Birdy" (2011), con versiones de otros artistas como Bon Iver, The National o The XX, al que siguieron "Fire Within" (2013) y "Beautiful Lies" (2016).

En mayo de 2021 publicó el más reciente, el citado "Young Heart", ensalzado por medios como NME como un trabajo "de gran belleza" y descrito por su discográfica como "un retrato realista de la artista en momentos de dolor y en busca de la luz".