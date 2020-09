Black Crowes trasladan su gira española a 2021, con nueva parada en Barcelona

Madrid, 15 sep. (EFE).- The Black Crowes han trasladado a noviembre de 2021 la fecha de su inminente paso por España, que estaba previsto inicialmente para el 12 de noviembre de este año en Madrid, y han aprovechado además para incorporar un segundo concierto en el país que tendrá lugar en Barcelona.

Concretamente, la gira del veterano grupo estadounidense recalará el 9 de noviembre del próximo año en el Sant Jordi Club de la ciudad condal y un día después en el Wizink Center de la capital, tal y como ha informado su promotora.

Las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta a partir de las 10 horas de este viernes, 18 de septiembre, en portales oficiales como la web de Live Nation. Los registrados en este canal tendrán además derecho a acceder a una preventa un día antes, desde este jueves a las 10 horas.

Además de los grandes éxitos de su carrera, este paso por España tendrá por objetivo interpretar todos los temas de su primer álbum, "Shake Your Money Maker", publicado hace 30 años y que los convirtió en una referencia del rock internacional con su sonido crudo y contundente.

Con ventas superiores a los 5 millones de copias en todo el mundo, que lo convierten en su trabajo de mayor éxito comercial, aquel primer álbum incluía temas como "Hard To Handle", "She Talks To Angels", "Jealous Again" y "Twice As Hard".

En total, a lo largo de su carrera se estima que la banda fundada por los hermanos Chris y Rich Robinson ha despachado 35 millones de copias de sus 8 discos de estudio y cuatro en directo, uno de los cuales, "Wiser For The Time" (2013), es hasta el momento su lanzamiento más reciente al mercado.

Desde la publicación de "Before The Frost... Until The Freeze" en 20019, la banda de Atlanta no edita nuevos álbumes con material inédito.