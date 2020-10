Blon: "Mi mejor momento no ha llegado, estoy al 70 por ciento"

Madrid, 23 oct 2020 (EFE).- A pocas horas de volver a tratar de convertirse en el campeón español de la Red Bull Batalla de los Gallos, Blon reconoce en una entrevista con EFE que su mejor momento "está por llegar".

Con una carrera en el circuito de más de 12 años a las espaldas, Blon admite que aún no ha alcanzado su "máximo nivel" y asegura que en la actualidad se encuentra cerca de "solo el 70 por ciento" de sus capacidades, antes de volver a enfilar el objetivo de ganar el título de Red Bull que tanto se le resiste.

Si bien es cierto que año tras año parte en las quinielas como uno de los grandes favoritos a alzarse con la corona de campeón nacional, Blon tiene la espina clavada por no haber conseguido tocar el cielo sobre el escenario de Red Bull.

No obstante, el barcelonés confía plenamente en sus posibilidades y su inacabable ingenio para idear conceptos: "Tengo mucho talento por explotar. Estoy trabajando mucho para alcanzar mi techo competitivo y comprobar hasta dónde puedo llegar realmente".

En caso de superar el filtro previo de La última oportunidad, Blon accedería a la Final Nacional por octava vez y se convertiría en uno de los gallos con más participaciones de la historia en un año de lo más atípico.

"Es una Red Bull diferente a cualquier otra que haya vivido. Sin convivencia, sin poder salir de la habitación y con una sensación extraña por las bajas de rivales y amigos como Chuty o BTA", explica Blon sobre los positivos que desencadenaron el aplazamiento del evento.

Aunque "triste" por la situación, Blon dice estar motivado por "callar todas esas voces que afirman" que está "acabado" y por demostrar que puede levantar el trofeo de mejor improvisador de España: "No solo tengo hambre de victoria, también quiero demostrar que soy uno de los mejores del mundo", dice.

Campeón regional de Barcelona en 2013, Blon sí consiguió colgarse el bronce en la Final Nacional de Sevilla de ese mismo año, y confiesa querer volver a "sentir el pecho hinchado por ver la alegría" de familiares y amigos al lograrlo".

Conocido popularmente como "rey sin corona" dentro del circuito por sus intentos fallidos por alzarse con el cinturón de mejor gallo de España en Red Bull, afirma que la "experiencia de cada una de las ocho participaciones en la competición" le ha servido para crecer.

"He aprendido a no infravalorar a nadie. Tampoco a mí mismo. Por mucho que te creas mejor que nadie, cualquiera te puede dar una lección. No solamente en el 'free', sino en la vida en general", explica.

"El niño que empezó a rapear en un parque ahora está en el punto de mira de cientos de miles de personas", afirma un Blon que llegará a una nueva cita de Red Bull consciente de su repercusión y las muchas esperanzas depositadas en él por sus miles de seguidores por los que hará todo lo posible para hacerles sentir orgullosos.