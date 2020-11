Bnet encara el tramo decisivo en su camino hacia el título de FMS España

Madrid, 27 nov 2020 (EFE).- El líder Bnet pone a prueba su liderato en la Freestyle Máster Series (FMS) España ante Zasko Máster en el duelo estrella de la quinta jornada, que se celebra este sábado y comenzará antes de lo habitual para recuperar batallas aplazadas.

El madrileño Bnet busca mantenerse en la cabeza de la tabla de clasificación de FMS España una jornada más. Para ello, tendrá que superar a Zasko Máster, el único competidor capaz de arrebatarle puntos en la temporada pasada (sin contar con la decisiva final ante Chuty), cuando le derrotó en Salamanca.

A excepción de la réplica que Mnak consiguió forzar ante el puntero en la pasada jornada, la trayectoria de Bnet a lo largo de la presente temporada es impoluta. Así, lidera la clasificación desde la primera fecha gracias a la brillantez de su estilo, la musicalidad de sus construcciones y la infinidad de sus recursos.

Zasko, por su parte, llega como quinto clasificado, empatado a 7 puntos con Mnak, gracias a una constancia que, a pesar de ser menos habitual en sus primeros años como competidor, ha convertido sus métricas en una de las armas más indescifrables para sus rivales.

Gazir, segundo en la tabla, se medirá a un Khan, colista y necesitado de puntos, en un choque de estilos, dinámicas y generaciones. El joven asturiano es el reflejo de la tecnificación del 'freestyle' y el ejemplo de competidor moderno, mientras que el catalán mantiene el aura de los primeros momentos y centra su estilo en el rapeo, el 'flow' y la fluidez.

No obstante, el rendimiento de Gazir contrasta con la aclimatación de Khan al formato, que no está siendo la esperada, pues todavía no ha sido capaz de puntuar en ninguna de sus batallas. Para intentar remediarlo, el barcelonés tendrá dos oportunidades, ya que también se enfrentará a Mr. Ego por la mañana en una de sus batallas aplazadas.

Después, el madrileño Mr. Ego se medirá a Mnak en un contraste de personajes en el que la agresividad en el remate de las rimas está asegurada.

Sweet Pain, tercer clasificado, no podrá asistir al dar positivo en COVID-19 y su batalla, inédita hasta la fecha, frente a Errecé queda aplazada hasta nuevo aviso. Así, Errecé tendrá la oportunidad de recuperar sus batallas pendientes frente a Tirpa, por la mañana, y frente a Blon, horas después.

Blon y Tirpa, por tanto, tendrán también doble participación, pues se verán las caras en un esperado cara a cara que servirá como reválida de las espectaculares semifinales de la Final Nacional en Red Bull España.

Como es habitual, DJ Verse y Bekaesh liderarán la cita, que la organización de Urban Roosters celebrará de nuevo en un estudio de televisión en Madrid para asegurar las medidas sanitarias. El evento se retransmitirá en directo a través del canal Playz, de Radio Televisión Española (RTVE).