Bob Pop es "Maricón perdido": "Llevo toda la vida practicando para ser yo"

Málaga, 5 jun (EFE).- Roberto Enríquez, Bob Pop, se ha desnudado por completo en una serie tan personal e intransferible que, desde el mismo título, es él: "Maricón perdido", un "regalo" de uno de sus productores, Andreu Buenafuente -o mejor dicho, de su abuela-, y que explica "todo" lo que él "quería contar"

"Es decir, reformula algo que es un oprobio y lo convierte en una medalla. Es el encuentro de un maricón, que soy yo, que está perdido y se busca, así que es perfecto. Llevo toda la vida practicando para ser yo", ha dicho el escritor y 'showman' en Málaga, donde se ha presentado la serie en la 24 edición del Festival de Cine.

Y lo de la abuela de Buenafuente, ha contado él mismo, es porque ella se refería siempre a uno de su pueblo, muy buena persona, que era "maricón perdido".

Bob Pop, en su silla de ruedas, escoltado por los actores que le interpretan en su niñez y juventud, Gabriel Sánchez y Carlos González, y su "madre", Candela Peña, han sido recibidos con aplausos en una multitudinaria rueda de prensa, con todos los posibles huecos del salón Rossini del teatro Cervantes que permitía el protocolo covid ocupados.

La serie de seis capítulos de treinta minutos cada uno, está rodada con saltos en el tiempo, como ocurren las cosas en la cabeza de Bob Pop, bajo la dirección de Alejandro Marín. Es la primera incursión en la creación de series de ficción de TNT (WarnerMedia) y se emitirá el próximo julio.

"Maricón perdido" es una recreación de la vida del escritor, pero también es un chapuzón hasta lo más hondo en la identidad de un ser imperfecto, lleno de imaginación, que no se guarda nada en los pliegues: desde el acoso escolar de su infancia, a una violación, la difícil relación con su madre o la ausencia de su padre, "enterrado" por "un ajuste de cuentas personal", explica Enríquez.

Y si el padre sólo es la voz de Carlos Bardem, la madre, Candela Peña, compone un personaje tan estridente y aborrecible como magnético: "Cuando leí el texto me asusté muchísimo porque tenía que construir a la madre que le ha aniquilado su identidad, la madre que no valora su verdad y que no se la cree, la madre que lo ha esclerotizado", ha soltado la actriz tras pedir permiso a Enríquez.

"Soy madre de un niño, ha sido duro hacer de una madre tan castradora y tan perversa, creo que como actriz no he llegado nunca tan lejos. Ha sido un viaje creativo de los mas brutales de mi vida", se ha confesado la ganadora de tres Goyas.

"Mi yo actriz, a partir de esta madre, tiene que mirar a no se dónde; sé que he llegado lo más lejos posible. Tengo la sensación de que he actuado por primera vez con esta madre, he hecho un viaje sideral y ya puedo decir que ya soy actriz", ha manifestado la expresiva actriz, impresionante con pantalón corto y camiseta de color rosa, un hombro al aire, el otro tapado por una inmensa flor.

La serie cuenta con colaboraciones excepcionales, como la de propio Pedro Almodóvar que aconsejó a Bob Pop que no perdiera nunca su voz, -"insistió mucho en que la serie tenía que ser yo", ha dicho Enríquez- un trabajo conseguido gracias a la ayuda de Berto Romero, pendiente de la reescritura.

"Cuando veo la serie, veo los guiones, me encantan y me sobrecogen, y me siento muy orgulloso", ha dicho el actor y productor de la serie.

Una historia imposible de contar sin la naturalidad de unos actores que bordan la vida del niño y adolescente gay; el pequeño, Gabriel Sánchez, debutante, quien ha asegurado que, aunque esta serie no la tenía él hace tres años, "cuando la necesitaba", se alegra de que "ahora la tengan los demás", ha declarado el chaval.

González, actor profesional que interpreta a Bob Pop en los 20 y 30 años, ha señalado que no quiso hacer una imitación del personaje, sino que "lo trabajamos todos desde un lugar más hondo".

Buenafuente ha felicitado a TNT por su "valentía" al desarrollar una serie "incorrecta desafiante al 'main stream'" y con una "emotividad" fuera de duda.

"A veces los sueños se cumplen, y ver el sueño de este compañero hacerse realidad es muy, muy, muy bonito", ha dicho.

Alicia G.Arribas