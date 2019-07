Un boleto de 5 euros gana 107 'euromillones', quinto mayor premio en España

El único acertante de toda Europa de la combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado anoche logró el premio con solo dos apuestas de 5 euros que le dan derecho a recibir un bote de 107.683.454 euros, el quinto mayor premio que se da en España de este sorteo.

Así lo ha explicado a Efe la responsable de la Administración de Lotería 'Dulcinea de Oro', María Emma Alberdi, quien ha manifestado su satisfacción por haber dado el que quinto mayor premio que se da en España de este sorteo y el mayor de Castilla-La Mancha.

La responsable de la Administración de Loterías ha comentado que no se sabe quién ha podido ser el agraciado.

"En un primer momento pensamos que podría ser algún abonado de una peña, pero finalmente creemos que el premio ha ido a parar a manos de algún particular", ha dicho.

María Emma Alberdi ha asegurado que el barrio se ha despertado hoy con una gran noticia y, a pesar de que solo le ha tocado a una persona, la sensación que existe es de que "ha tocado a todos".

Desde que se ha conocido la noticia no ha parado de llegar gente a la Administración de Lotería, ha comentado antes de ironizar con que, no obstante, "no ha venido nadie con el boleto premiado".

Alberdi ha apuntado que para todo el mundo que se dedica a la venta de lotería dar un premio siempre es una satisfacción, que en el caso de un premio tan "astronómico" es mucho mayor.

El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías situada en la calle del Olivo número 20, en el centro de la ciudad.

La combinación ganadora (5+2) está compuesta por los números 26, 17, 13, 14, 28. Las estrellas fueron el 2 y el 7.