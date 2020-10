Bonilla: "Es una alegría inesperada ganar un premio al que no te presentas"

Sevilla, 29 oct (EFE).- El escritor Juan Bonilla (Jerez de la Frontera, Cádiz), ha destacado la "alegría inesperada" que ha sentido al recibir el premio Nacional de Narrativa 2020 por "Totalidad sexual del cosmos" (Seix Barral), al que no se había presentado.

"Como todos los premios a los que uno no se presenta, que de repente una mañana te digan que has ganado un premio al que no sabías que optabas siquiera, pues ha sido una gran alegría inesperada y la verdad es que muy emocionante", ha afirmado a Efe.

El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 20.000 euros y el año pasado recayó en Cristina García Morales.

Preguntado si sabe qué hará con el dinero, no ha dudado en contestar que "gastarlo, con el dinero lo que hay que hacer es gastarlo", ha insistido al ser preguntado mientras atendía a varios medios de comunicación en una calle comercial de Sevilla.

"Encima con "Entre dos aguas" de fondo", ha subrayado el escritor en referencia a la canción de Paco de Lucía que interpretaba un guitarrista en el centro de la ciudad andaluza.

El escritor jerezano ha subrayado que el galardón ha servido para que su novela “vuelva a estar viva” en una época en la que “parece que solo cuentan las novedades”.

El jurado ha destacado que ha concedido el premio al escritor por “su prosa poderosa y transparente, de rítmica tensión narrativa".

En su libro, el escritor recupera la figura de Nahui Olin, una de las mujeres más carismáticas del arte mexicano del siglo XX, cuyo nombre real era Carmen Mondragón, y la del restaurador Tomás Zurián quien “la rescató del olvido”, ha indicado.

“Escribí sobre Carmen porque me parecía que tenía una vida apasionante, pero también era igual de apasionante la vida del hombre que la descubrió”, ha explicado Bonilla refiriéndose a Zurián, el investigador logró reunir todos sus cuadros y consiguió “salvar sus obras del olvido” gracias a las exposiciones que realizó.

Ha precisado que existía una historia, una novela, en el hecho de contar la investigación de este hombre sobre una mujer que “pagó caro su libertad” y que, “aunque por fuera parece una cosa aburrida, por dentro es apasionante, con una relación casi de amor entre el investigador y aquello que investiga”.

Ambos personajes son importantes para el actual ganador del premio Nacional de Narrativa, aunque ha asegurado que de Tomás aprendió “lo fascinante que puede ser el proceso de investigación, el hechizo que tiene descubrir a alguien y querer saberlo todo de ese alguien y esa pasión que hay en la investigación”.

Aunque pueda parecerlo, Bonilla se aleja del todo del personaje de su libro, y ha apuntado que aunque el investigador que le interesa es el obsesivo, el que que está dispuesto a cambiar su vida por seguir con su investigación, él no es así.

“Yo cambio de interés cada cierto tiempo, supongo que por ser periodista”, ha declarado.

En estos meses de confinamiento, Juan Bonilla no ha aumentado su creatividad, ya que no es un escritor que deje que “la radiante actualidad entre tan fácil en lo que yo escribo', aunque no ha dudado en señalar que si con una pandemia “tan brutal como esta” sale alguna obra maestra literaria, “habremos ganado algo de toda esta inverosimilitud en la que vivimos”.

De lo que sí está seguro es que “si hay algo que se pueda ver beneficiado de los confinamientos es la lectura”, ya que ante una situación “de debilidad” como la que estamos viviendo, la lectura tiene “una ventana de oportunidades”.

El premio le ha valido para darle una segunda oportunidad a su libro, aunque no es capaz de vaticinar lo que pasará en el futuro, ya que “no está escrito y nos puede dar sorpresas como las de hoy”, recordando que nadie en 2018 hubiera predicho que “íbamos a estar con mascarilla caminando por la calle”.

“Es lo bueno que tiene el futuro, que es imposible de averiguar”, ha sentenciado.