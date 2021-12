Bonnie Tyler: "Me hubiese gustado hacer un dueto con Bruce Springsteen"

Santiago de Compostela (España), 6 dic (EFE).- La cantante británica Bonnie Tyler reconoció este lunes que de todas las colaboraciones que ha realizado a lo largo de su amplia carrera artística le queda pendiente conseguir un dueto con el músico estadounidense Bruce Springsteen.

"Me hubiese gustado hacer un dueto con Bruce Springsteen. Me encanta, quién sabe, por eso nunca digo nunca", afirmó esta mañana durante una rueda de prensa en la cuidad española de Santiago de Compostela (noroeste), donde mañana ofrecerá un concierto en su gira de presentación de su último álbum "The best is yet to come" (Lo mejor está por venir).

"Me gusta mucho hacer duetos con grandes artistas, pero por los compromisos profesionales de cada uno es muy difícil coincidir", admitió.

La cantante galesa destacó asimismo el trabajo y las colaboraciones con los productores de muchos de sus éxitos, como es el caso del estadounidense Jim Steinman, de quien dijo que "ha sido maravilloso trabajar con él en los ochenta".

"Mis álbumes más famosos fueron con él y gracias a esa colaboración he alcanzado la fama", aseguró.

Bonnie Tyler mencionó también a David Mackay, el productor de su nuevo álbum, con quien ya había trabajado en los setenta produciendo a finales de esa década uno de sus más famosos éxitos, "It's a heartache", canción grabada para su segundo álbum de estudio, "Natural Force".

La artista británica, de 70 años, explicó que desde que comenzó su carrera a los 17 nunca se había visto obligada a interrumpir sus conciertos en directo, como ocurrió a causa de la pandemia del coronavirus.

Por eso, afirmó que el título de su último álbum, "Lo mejor está por venir" traducido al español, es un canto a la esperanza.

Tyler reconoció que cuando está sobre el escenario la gente le demanda que cante sus grandes éxitos, pues es el estilo que le "caracteriza", pero confesó que le encanta "el rock".

Sobre el título de la canción incluida en su último trabajo "Stronger than a man" (Más fuerte que un hombre), explicó que no se trata de reivindicación alguna y admitió que cree "en la igualdad".

"He tenido mi propio lugar y siempre me he sentido igual que los demás. Nunca he competido con los hombres, porque yo tenía mi propio hueco en el mundo de la música", subrayó.