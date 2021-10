El bono cultural joven "topará" el consumo de contenidos culturales digitales

Madrid, 18 oct (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha dicho hoy que se "topará" (limitará) el gasto en contenidos culturales digitales del bono cultural y que la partida de 1.589 millones de euros para Cultura y Deportes de los PGE 2022 se ha diseñado para "acompañar al ansia colectiva de salir con mucha fuerza de la pandemia".

Así lo ha manifestado Iceta durante la rueda de prensa celebrada hoy para desarrollar la información de la partida de los Presupuestos Generales del Estado 2022 que irá destinada a su cartera, que incluye 364 millones de euros provenientes de los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia.

"Estamos viendo unas ganas locas de la sociedad de recuperar el tiempo perdido y esas ganas se están expresando en los sectores culturales y deportivos; y hemos hecho unos presupuestos que puedan acompañar esa ansia colectiva de salir con mucha fuerza de la pandemia", ha destacado Iceta.

Según ha agregado, se trata de la "mayor inversión" que se ha hecho en Cultura y Deporte desde 2009, "si no contásemos con los fondos europeos". Y de esta inversión es el Bono Cultural Joven el que se lleva la mayor de las partidas: 210 millones.

En este sentido, Iceta ha recordado que aún no está definido, pero sí que ha avanzado que los gastos en cultura digital de este bono estarán "topados", al igual que hacen Francia e Italia.

Y respecto a la no inclusión de los toros en este bono, el ministro ha justificado que "tampoco entra el diseño, la moda, ni la gastronomía": "Hemos decidido priorizar (...) no porque no consideremos que no sean expresiones culturales, sino porque teníamos que fijar unas prioridades".

"Estamos empezando ya a pensar en los contenidos, en cómo vamos a hacer que esa cantidad llegue a todos lo jóvenes, y cómo asegurar que se utilizan para ese consumo cultural", ha apuntado.

Además, Iceta se ha preguntado si habría que incluir las suscripciones a periódicos.

Durante la exposición de la partida de Cultura, ya conocida desde la semana pasada, Iceta ha destacado el incremento en 7 millones en los recursos humanos del Ministerio: "Sin personal no hay servicios y sin servicios no hay bienestar para los ciudadanos, y tenemos que crecer en el cuerpo de archiveros y conservadores del Estado, se van a incorporar 500 empleados".

Por su parte, el ministro ha remarcado la cantidad destinada al programa de Cinematografía, con una dotación para 2022 de 97 millones de euros, 11 más que en los PGE 2021; y dentro de este programa la dotación para el Fondo de Protección a la Cinematografía tendrá un importe de 70 millones de euros, la misma cantidad que el año pasado.

"Queremos que la gente vuelva a ir al cine (...) Espero volver a ver colas en los cines y esa es la señal de que la sociedad española exige más y entiende más que se dediquen fondos a la cultura", ha pedido el ministro.

En cuanto a los programas de Museos y de Exposiciones, estos tienen una dotación conjunta de 197 millones de euros. Se incrementan aquí las dotaciones del Museo Nacional del Prado y del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para posibilitar la "completa reapertura" de las colecciones permanentes y la celebración de las exposiciones temporales previstas para el año 2022 y financiar sus inversiones.

En este sentido, el Museo Nacional del Prado con una partida de 9,7 millones aumenta en 7 respecto a 2021 su capítulo de inversiones, afrontando un proyecto extraordinario, las obras de rehabilitación y adecuación museística del Salón de Reinos, última fase de la configuración del campus del Museo del Prado.

Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía incrementa en 4 millones de euros su dotación para la adquisición de obras de arte.

También se incrementan en 11 millones de euros las dotaciones para financiar a la Fundación Colección Thyssen Bornemisza, fundación pública sin ánimo de lucro cuyo fin es la conservación, estudio, pública exposición y difusión de la Colección Thyssen Bornemisza, y en la que también se exhiben obras de la Colección Carmen Thyssen Bornemisza.

Durante su exposición el titular de Cultura ha señalado la partida del grupo de programas de promoción cultural, que tendrá una dotación de 58 millones de euros, y destacan aquí las dotaciones para recuperar e intensificar la relación sociocultural del Estado con la Ciudad de Barcelona como capitalidad cultural (20 millones de euros).

"Le hemos dicho a todas las compañías y centros que consideren a España en su conjunto", ha matizado Iceta.

Asimismo, la Biblioteca Nacional de España contará con una partida de 1,2 millones de euros.

Respecto a los 364 millones de euros de los fondos europeos, el ministro ha destacado los 75 millones que se destinarán a recuperar las competencias digitales del empleo en el sector cultural, los 51 millones para la recuperación del patrimonio cultural, los 10 millones para proyectos culturales en áreas no urbanas y los 25 millones para programas de aceleración de empresas emergentes en colaboración con las comunidades autónomas.

"Entre estos presupuestos y las reformas que vamos a impulsar esto va a pegar un subidón", ha afirmado.