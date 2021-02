"Boulder", de Eva Baltasar, gana el Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año

Barcelona, 4 feb (EFE).- "Boulder", de la escritora Eva Baltasar y publicada por Club Editor, es la ganadora de la cuarta edición del Premio Òmnium a la Mejor Novela del Año, según ha dado a conocer hoy jueves el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que es la primera vez que lo puede entregar, tras ser encarcelado en 2017.

La novela, según el jurado, se ha impuesto a las otras dos finalistas, "La mar rodona" (Club Editor), de Sebastià Perelló, y "La drecera" (Periscopi), de Miquel Martín i Serra, por haber "construido un retrato sin concesiones de personajes, situaciones y sentimientos complejos de una gran potencia narrativa y estilística, que se adentra por caminos poco transitados de la literatura catalana".

Antes de hacerse público el veredicto, la periodista Anna Guitart ha conversado con los tres finalistas sobre sus tres obras.

"Boulder" forma parte de un tríptico que Baltasar empezó con "Permagel" y que tiene previsto terminar en las próximas semanas con "Mamut", que, según ha dicho hoy, ya está "cepillando y limpiándole los colmillos, porque está bastante sucio".

La novela ganadora está protagonizada por una mujer solitaria que se gana la vida como cocinera en un viejo barco mercante en medio del océano hasta que un día se enamora de otra mujer, Samsa, con quien irá a vivir a Islandia, donde acabará implicándose, nada convencida, en la gestación asistida de una pequeña.

Después de que Cuixart haya leído el veredicto, Eva Baltasar ha agradecido el premio leyendo el poema "Veu", de Walt Withman, traducido por Jaume Pons Alorda, en el que se alude a la "sacralidad de la voz y la palabra".

Por su parte, el presidente de Òmnium ha remarcado que para él era un momento "muy especial porque celebramos juntos el primer acto cultural después de 1.207 días en prisión" y ha considerado que el premio es "un acierto" tras crearlo para "dignificar las letras catalanas".

"Los poderes del estado -ha afirmado- nunca podrán encarcelar la palabra", a la que "ven demasiado a menudo como una amenaza y persiguen deliberadamente a la cultura, porque saben que es la herramienta más poderosa que tenemos para la liberación individual y colectiva, y más todavía en tiempo de represión".

Por otra parte, ha mantenido que la sociedad civil tiene la "obligación moral y la oportunidad preciosa" de movilizarse y "no callar nunca, de volverlo a hacer siempre que haga falta".

En tono reivindicativo, ha denunciado que las instituciones "no protegen la cultura como bien esencial", cuando "sin la cultura la vida no tiene sentido, por ello, no nos cansaremos de denunciar la grave irresponsabilidad de las administraciones de dejar nuestra cultura desamparada y abandonada como lo están haciendo".

Si no se actúa inmediatamente, ha proseguido, "se está poniendo en riesgo" a toda una generación de creadores, "en una crisis de consecuencias dramáticas para nuestro imaginario colectivo".

A la vez, ha pedido "empoderamiento y defensa de las libertades colectivas, urnas llenas de libertad y anhelo de libertad, librerías abiertas y que la cultura lo inunde todo".

El premio es el mejor dotado económicamente a obra publicada en catalán, un total de 20.000 euros directos para el galardonado y otros 5.000 destinados a promoción.

El jurado en esta ocasión estaba formado por Anna Casassas, Marta Segarra, Carme Gregori, Xavier Pla y Oriol Izquierdo.

En anteriores ediciones, han ganado "Els estranys", de Raül Garrigasait, "Aprendre a parlar amb les plantes", de Marta Orriols, y "L'esperit del temps", de Martí Domínguez.