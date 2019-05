La brasileña Alice Furtado enseña en Cannes la intensidad del primer amor

La primera relación amorosa puede ser tan intensa como perjudicial. Así lo piensa la cineasta brasileña Alice Furtado, cuya ópera prima, "Sem seu sangue", fue estrenada este jueves en la Quincena de Realizadores, sección paralela del Festival de Cannes.

Su protagonista, Silvia (Luiza Kosovski), es una joven introvertida y desinteresada por el mundo que le rodea hasta que Artur (Juan Paiva) llega a su instituto. Un adolescente vital pero enfermo, cuya muerte hunde a la primera en un trance físico y mental para intentar resucitarle.

Es una película que ve evolucionar a la protagonista desde el descubrimiento del sexo y del amor al dolor psicosomático por la pérdida del joven y, por último, la obsesión, en un giro que incorpora elementos del cine de terror.

"Creo que las películas de miedo a menudo son muy sensuales. El deseo y el miedo son sentimientos que van de la mano", explica en entrevista con EFE Furtado (Río de Janeiro, 1987), la brasileña más joven seleccionada en Cannes.

La directora, no obstante, ya tiene experiencia en el festival: su cortometraje "Duelo antes da noite" (2011) formó parte de la Cinefundación, el apartado dedicado a proyectos surgidos de escuelas cinematográficas.

"Fue una introducción en este universo de Cannes, pero volver con un largometraje me tranquiliza de que voy por el buen camino. La Quincena creo que es un lugar magnífico para el descubrimiento de nuevas voces y propuestas".

Furtado se basó para este filme en su propia experiencia, en el daño que le provocó una ruptura sentimental. Tuvo que ir al médico y le hicieron los mismos análisis que a su protagonista. Notó el dolor en su cuerpo, "pero era el duelo", dice.

La cineasta brasileña más joven en haber pasado por Cannes no se siente "portavoz" de la gente de su edad: "Puede que sea un desafío estar aquí, pero no me meto la presión de representar a una generación. Confío en que puedan venir todavía muchos jóvenes directores".

A Furtado le interesan las historias de pareja, el mundo que se crea entre personas que se quieren, y también la música y la danza. Su próximo proyecto combinará esos dos últimos intereses bajo la forma de un documental sobre talleres de baile que se hacen con niños de las favelas.

Es consciente de la dificultad de trabajar como cineasta en Brasil y reclama un mayor apoyo gubernamental.

"Los criterios para el apoyo han cambiado mucho. Hace años había sitio para óperas primas, para la producción independiente, pero ahora es mucho más difícil, porque lo que da puntos es la experiencia. Se tiene que dar importancia a la cultura, porque es una base de la sociedad", concluye.

La Quincena de Realizadores, en la que compite en Cannes, fue lanzada por la Société des Réalisateurs de Films (SRF) para "descubrir filmes de jóvenes autores y saludar las obras de directores reconocidos". La lista de nuevos talentos revelados en ella incluye a Michael Haneke y Sofia Coppola.