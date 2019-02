El brasileño Praça debuta en la Berlinale con un filme transexual y transgeneracional

El cineasta brasileño Armando Praça estrena hoy en la Berlinale "Greta", que opta a la mejor ópera prima, un filme que habla de amistad, amor, sexo y edad, pero sobre todo de la importancia de vivir la vida como viene y como uno quiere, lejos de las idealizaciones y de lo que la sociedad espera.

En la película, que se proyecta dentro de la sección Panorama, la segunda en importancia del festival, Pedro, el protagonista, vive una transformación física visible para el espectador, pero que viene precedida de una transformación interna del personaje, explica Praça en entrevista con Efe.

Pedro es un enfermero de 70 años, homosexual, que para liberar una cama en el hospital en el que trabaja para su amiga transexual Daniela, con insuficiencia renal, decide sacar a escondidas del centro a un joven herido, acusado de asesinato y bajo vigilancia policial, y ocultarlo en su casa.

Entre Pedro, cuya pasión por Greta Garbo influye incluso en su vida sexual, y Jean, el presunto asesino al que mantiene escondido en casa, se desarrolla una relación íntima de la que tanto el espectador como los personajes desconocen hacia donde va.

Para que esta transformación en Pedro acontezca, hay que partir del hecho de que se trata de un personaje "solitario, desesperado de soledad, que siempre idealizó sus relaciones", para las que halló inspiración en Greta Garbo, explica el director.

No obstante, cuando se abre a esta relación que en realidad no era lo que estaba buscando, se da cuenta que "la vida es así y no como él quería" y finalmente se convierte en lo que realmente deseaba ser, agrega.

A medida que se transforma el personaje, también los encuadres y la luz van cambiando, apunta Praça.

Así, al comienzo del filme Pedro aparece en encuadres más cerrados y la luz es más oscura como una manera de mostrar que está intentando satisfacer las expectativas que le impone la sociedad en materia de comportamiento.

En el momento en el que descubre quién es él realmente y qué es lo que desea, deja de vivir la vida según estás idealizaciones, pasa a vivirla como realmente es, y los encuadres son más abiertos y claros.

Greta Garbo es en este filme una fuente de inspiración fundamental para los personajes, explica el cineasta sobre una actriz que fue un icono del cine mundial y cuyos personajes en el cine eran melodramáticos, siempre en busca de un gran amor, un amor siempre prohibido por alguna razón moral, precisó el cineasta.

Pero en la vida real fue una mujer que se relacionó tanto con hombres como mujeres, no tuvo hijos -en contra de lo que se esperaba de una mujer de su generación-, y tenía un marcado carácter andrógino.

"Había una contradicción en la vida que llevaba y los personajes que interpretaba", algo que se refleja en la historia de un filme que tiene su origen en una pieza de teatro, una comedia, de los años 70, en tiempos de la dictadura militar en Brasil, explicó Praça.

Probablemente, agrega, en esos tiempos solo era posible hablar de este tipo de personajes "desde la superficialidad, a través de la caricatura y de la comedia".

Cuando Praça se topó con ese texto hace diez años, percibió de inmediato "la relevancia y belleza del drama que escondía", pero la manera de contar esta historia naturalmente "había quedado superada", era "anacrónica".

Vio la necesidad de adaptar la obra y hacerla más contemporánea, con el fin de lograr una identificación entre el público y los actores y poder contemplar la historia desde un punto de vista "más humano".

"Quizás también está el miedo de que algún día yo, como parte de esa comunidad gay, al ser homosexual, pudiera ser objeto de risas por parte de la gente", subraya.

Para Praça no hay mejor lugar para presentar su filme que la Berlinale, un festival "con una perspectiva bastante política en la selección de sus películas", y sobre todo en un momento en el que en Brasil se están produciendo muchas cosas con esta temática ante el momento "muy difícil" que atraviesa el país.

Aunque inicialmente su película no nació con la idea de ser un filme político, cree que al aparecer un transexual era importante arrojar luz sobre estos personajes, de modo que encaja muy bien con el tipo de películas que la Berlinale acostumbra a seleccionar, afirmó.