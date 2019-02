De los brillos de la reina Mary al estilo futurista de "Black Panther"

Los vestuario nominados a los Óscar tienen un recorrido largo. Desde la butaca de un cine nos traslada a la Escocia del siglo XVI o al polvoriento oeste americano; a un país africano imaginario, a la de Inglaterra del XVIII y a la fantasía de una institutriz con muchos poderes.

"The Favourite", "Mary Poppins Returns", "Mary Queen of Scots", "Black Panther" y "The Ballad of Buster Scruggs" son las cinco películas nominadas a mejor diseño de vestuario en la 91 edición de los Óscar, cuya gala se celebrará el próximo domingo, y una mujer, Sandy Powell, es la tiene más posibilidades de alzarse con el galardón al ser la creadora del vestuario de dos de ellas.

La tres veces oscarizada Sandy Powell -por "Shakespeare in Love", "The Aviator" y "The Young Victoria"- ha sido la encargada de crear el vestuario de "The Favourite", donde la monarquía e intrigas palaciegas son el hilo conductor, para contar la historia de la reina Ana, la primera soberana de Gran Bretaña y la última de la casa de los Estuardo.

Con una limitada paleta de colores centrada en sobrios neutros, blancos y negros, con pequeños toques dorados, plateados y grises, creó los diseños a partir de retratos cortesanos de la época.

Prendas que expresan con claridad las circunstancias de las tres protagonistas. En el caso de la reina, ricos tejidos para acudir al Parlamento y un sencillo camisón para el dormitorio con el que queda patente su pobre estado de salud.

Tampoco es la primera vez que Alexandra Byrne es candidata a mejor diseño de vestuario en los Óscar, un premio que ya se llevó por "Elizabeth: The Golden Age".

Para crear el de "Mary Queen of Scots" y representar la riqueza de la corte del siglo XVI utilizó cristal de Swarovski para lograr "la visión creativa" que tenía en mente, según ha desvelado la firma de joyería.

"Pedí cristales a medida para hacer una replica de un collar histórico con cabezas de marta cibelina para la reina Isabel I, lo que aportó autenticidad al traje", explicó en las notas de prensa del filme Byrne, quien ha vestido a los personajes de manera majestuosa.

Una película donde las dos protagonistas, las reinas Mary y Elizabeth, reflejan su poder en la elección de las telas de sus vestidos y en la manera de adornarlos.

Aunque en un contexto infinitamente alejado, pero en el que la monarquía también forma parte del eje de la historia, "Black Panther" se enmarca en el universo futurista de un país de África imaginario, tecnológicamente muy avanzado, para el que la diseñadora Ruth E. Carter -en su tercera nominación tras "Malcom X" y "Amistad"- ha creado vestuario en el que convive cultura Masai y los complementos más futurisas.

Un ejercicio de recreación para una historia que transmite una cultura misteriosa a partir de "tonos y líneas intensas", detalló tras el rodaje Carter, donde los tejidos tecnológicos, los patrones ceñidos y los complementos recrean una imagen poco convencional que en algunos casos recuerda la estética Ndebele de África del Sur, muy similar a las mujeres jirafa de Tailandia.

Como si no hubiera pasado el tiempo, "Mary Poppins Returns" nos transporta a la fantasía de ser niños y nadar en arrecifes de coral desde bañeras repletas de espuma o formar parte de los personajes de una sopera, con un vestuario perfecto que siempre se adapta, como por arte de magia, a cada ocasión.

De nuevo aquí, la diseñadora Sandy Powell ha sido la encargada de diseñar la estética de la presumida y estilosa Mary Poppins, consiguiendo que el frío de Londres se refleje en la oscuridad de los trajes, solo cuando los personajes viven historias fantásticas y comienzan a ver la luz en sus vidas los colores se vuelven más cálidos y frescos.

"Quería que la excéntrica niñera tuviera un 'look' más moderno pero sin perder la esencia del personaje en la primera película", ha dicho Powell, imagen que aderezó con un sombrero de paja teñido de rojo con un petirrojo, en homenaje al pájaro que aparecía en la primera película.

"The Ballad of Buster Scruggs" es la quinta película que opta al Óscar a mejor diseño de vestuario. Tercera nominación para la diseñadora Mary Zophres -tras "La La Land" y "True Grit"-, colaboradora habitual de los hermanos Coen y que se ha ocupado de títulos como "Interstellar" o "Iron Man 2".

Y ha puesto su empeño en crear, para este western clásico, prendas donde tejidos como la pana, el paño más sencillo y los colores oscuros trasladan el polvo del camino del lejano oeste a la ropa de sus protagonistas.

En poco más de 48 horas sabremos cuál de ellas se llevará finalmente el galardón.

Inmaculada Tapia