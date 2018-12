El actor británico Gerard Butler abandona el centro de salud en Santo Domingo

El actor de cine británico Gerard Butler abandonó hoy el centro de salud en Santo Domingo donde estuvo ingresado desde el lunes pasado afectado de dolencias intestinales, confirmó a Efe una fuente médica que prefirió el anonimato.

El también productor se encontraba en condición estable, luego del tratamiento al que fue sometido durante los últimos cinco días.

Butler, que nació hace 49 años en Escocia, es protagonista de filmes como "300", "The Ugly Truth", "The Bounty Hunter" y la saga "How to Train Your Dragon".

En sus más recientes mensajes en su cuenta de Twitter, Butler colgó varios videos donde se le observa en trabajos filantrópicos en Haití, fronterizo con República Dominicana, junto a la organización internacional Mary Meals.

"Me complace estar en Haití con @MarysMeals visitando escuelas para ver el maravilloso trabajo que hacen. Las comunidades se transforman por lo que hace @MarysMeals para alimentar a los niños en su lugar de educación. Es una idea tan simple que funciona muy bien", dice el actor en uno de sus últimos tuits.