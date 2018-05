Los británicos Ride actuarán el 1 de junio en el Primavera Sound

El grupo británico Ride, adalid del movimiento shoegazing, actuará el 1 de junio en el festival Primavera Sound, que empieza el próximo miércoles en el Parc del Fòrum de Barcelona y se alargará hasta el domingo.

Ride ofrecerá su concierto en el Hidden Stage, igual que la ganadora de Operación Triunfo, Amaia, que también ha anunciado hoy su participación en el festival.

La decimoctava edición de Primera Sound arranca esta noche de forma oficial dentro del llamado Primavera als Clubs, que programa actuaciones en salas de conciertos de Barcelona.

El grupo madrileño Ganges estará hoy en la sala Apolo y será el primero de los 257 nombres que participarán en este multitudinario evento, que cuenta con Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Migos, A$AP Rocky y Jane Birkin como cabezas de cartel.

En espera de que se alce el telón en el recinto del Parc del Fòrum, la sala Apolo acogerá a la cantante estadounidense Kelsey Lu y al cuarteto Men.

Para acceder a estos conciertos es imprescindible poseer el abono del Primavera Sound, un paquete que permite acceder al Fórum los tres días principales y que se agotó hace semanas.