Un brote de covid paraliza el rodaje de la secuela de "Game of Thrones"

(EE.UU.), 19 jul (EFE).- El rodaje de "House of the Dragon", la primera secuela de "Game of Thrones", ha tenido que paralizarse después de que un miembro de la producción diera positivo por covid-19 mientras filmaban unas escenas en Reino Unido.

Según una exclusiva publicada por el diario Deadline este lunes, el positivo corresponde a la zona A de la producción, que incluye al reparto de la serie.

No es la única grabación paralizada por el coronavirus en Reino Unido, donde la producción de la segunda temporada de "Bridgeton" ha tenido que suspenderse dos veces en una semana y la situación sanitaria preocupa a los estudios televisivos, ya que los casos siguen aumentando en las islas británicas, que acaban de reabrir por completo su economía.

"House of the Dragon" está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones" y se adentra en la historia de los Targaryen, una de las casas más importantes de este universo de fantasía épica.

Además de Reino Unido, el rodaje también se ubicará en España, en la provincia de Cáceres.

El estreno de la serie está previsto para 2022 y dará inicio a una saga de ficciones derivadas del fenómeno histórico de "Game of Thrones" (2011-2019), que causó sensación en todo el mundo y tiene el récord de la producción de ficción más premiada de los Emmy (59 galardones en total).

A principios de este año se supo que HBO estaba empezando a dar forma a una nueva precuela que giraría sobre las novelas cortas "Los cuentos de Dunk y Egg", de George R.R. Martin.

Y hay otras tres ideas en desarrollo: "9 Voyages" (9 viajes), sobre los viajes marítimos de Corlys Velaryon; "Flea Bottom", acerca del barrio más pobre de Desembarco del Rey, y "10.000 Ships" (10.000 barcos), en torno a la princesa Nymeria.

Estos proyectos, así como una hipotética serie animada, están en una fase muy prematura y es posible que no todos vean la luz.