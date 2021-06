Bruce Springsteen volverá a Broadway el próximo 26 de junio

Nueva York, 7 jun (EFE).- El espectáculo biográfico de Bruce Springsteen volverá a Broadway a partir del 26 de junio en el teatro St James, según ha anunciado este lunes el músico en redes sociales, aunque solo los que estén vacunados podrán acudir.

"'Springsteen on Broadway' volverá este verano para una serie de espectáculos limitados en el teatro St James", señalaba en Twitter el "Boss", que concretaba que la obra podrá verse hasta el 4 de septiembre.

Las entradas del espectáculo, que fue interpretado 236 veces entre 2017 y 2018, saldrán a la venta este jueves y podrán comprarse a través de SeatGeek, uno de los competidores de Ticketmaster y que tiene un acuerdo con Jujamcyn Theaters, que opera tanto el St James como el teatro Walter Kerr, donde tenía lugar inicialmente el espectáculo.

Aunque los teatros de Broadway habían anunciado que abrirían sus puertas el próximo mes de septiembre, la velocidad a la que avanza la campaña de vacunación en Nueva York y la constante reducción de casos de coronavirus han llevado a algunos productores del mundo del entretenimiento a adelantar las fechas.

Según la página web de Jujamcyn, todos los que quieran acudir a "Springsteen on Broadway" tendrán que estar vacunados y deberán mostrar un documento que lo certifique a la llegada al teatro.

En concreto, tendrán que haber pasado al menos 14 días desde la administración de la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson, o 14 días desde la segunda dosis de Moderna o Pfizer.

Solo los menores de 16 podrán acceder sin vacuna, aunque tendrán que acudir con un adulto vacunado y con una PCR negativa de las últimas 72 horas.

"Springsteen on Broadway" consta en su mayor parte de canciones interpretadas por el icónico cantautor, muchas de las cuales son sus grandes éxitos, e intercala historias de su carrera y de cómo, por ejemplo, escribió "Born in the U.S.A".

El show ha sido todo un éxito, del que se han vendido 113 millones de entradas, y del que también se grabó un programa de Netflix del mismo título.