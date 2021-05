BTS abre las puertas de su nueva casa estrenando un vistoso museo interactivo

Seúl, 14 may (EFE).- La productora detrás del fenómeno musical global BTS acaba de abrir las puertas de su nueva sede, donde inaugura hoy un nuevo museo interactivo dedicado a sus bandas de K-Pop y con RM, Jimin, Jin, J-Hope, Suga, V y Jungkook como grandes protagonistas.

El nuevo cuartel general es un flamante inmueble de 17 plantas y siete sótanos que contrasta con la oficina de un solo piso que hasta ahora ocupaba en el exclusivo distrito de Gangnam y que, junto al cercano edificio del gigante de la cosmética AmorePacific, redibuja el rostro del distrito del barrio de Hangangno, en Seúl.

Dos de esos sótanos cobijan un museo que promete hacer las delicias de seguidores del K-Pop de todo el globo y convertirse en una de las atracciones más visitadas de la capital surcoreana una vez se recupere el turismo tras la pandemia.

Hybe -la agencia musical, originalmente llamada Big Hit Entertainment, también acaba de estrenar nuevo nombre- ha concebido el recinto como una experiencia multisensorial con la cual se puede conocer más sobre la elaboración de sus productos o la inspiración detrás de algunas de sus canciones de éxito.

En Hybe Insight -así se llama el museo- no falta espacio para exhibir vestuario usado por los artistas o una pared de unos 5-6 metros de altura que expone numerosos galardones -desde premios Billboard pasando por los American Music Awards o los Mnet Asian Awards- ganados en su inmensa mayoría por BTS.

MÚSICA EN TRES PASOS

El primer sótano sirve de introducción al universo Hybe con espacios que dividen en tres componentes la música que produce la empresa.

El primero, destinado al sonido, explica el trabajo de productores y "beat makers" (los "creadores de ritmos"), muestra la descomposición "por capas" de lo que se hace en estudios de grabación y edición y culmina con un apabullante panel en el que se muestra una representación visual de todos los elementos que intervienen en la canción "On" de BTS.

El segundo espacio, centrado en el movimiento, pone el acento en las coreografías, elemento indispensable del K-Pop que alcanza nuevas cotas con la banda estrella de Hybe y que también es una seña indiscutible de otros grupos de la casa como TXT, Enhyphen o Seventeen.

El tercer área se enfoca en la narrativa detrás de los temas musicales que ha publicado la corporación surcoreana.

Aquí caben desde el mapa de una ciudad ficticia concebida por BTS a través de sus dos álbumes de la serie "The most beautiful moment in life" hasta las páginas subrayadas por el consejero delegado y fundador de Hybe, Bang Si-hyuk, de libros que se han convertido en el hilo conductor de discos posteriores del grupo, como "Demian" de Herman Hesse o "Mapa del alma según Jung" de Murray Stein.

BTS REINVENTADOS SOBRE EL LIENZO

La segunda planta aloja un espacio de exhibición temporal que durante los próximos meses albergará los dibujos creados por el estadounidense James Jean, que ha convertido a los siete miembros de BTS en "espíritus" de la naturaleza.

De este modo, Jungkook se convierte en una criatura llamada Cottontail, RM pasa a ser Moonchild o J-Hope se transforma en Narcissus.

Le sigue una zona que busca que el visitante disfrute de la música "a través de los otros sentidos", ya sea bailando, oliendo flores que han inspirado a algunos artistas, o jugando a videojuegos.

Después aguardan una colección de retratos de todos los artistas de Hybe o los uniformes -con chaleco de Christian Dior incluido- lucidos por BTS para interpretar "Mic drop" en ciudades de todo el mundo.

Antes de llegar a la obligada tienda del museo, un vídeo de 10 minutos despide al visitante con entrevistas a Yuju y Yejin de GFriend, Dino de Seventeen, HuengingKai y Joshua de TXT, o la plana al completo de BTS en la que los artistas hablan de los momentos de duda en sus carreras y ante todo dan las gracias a los fans.

Un colofón para la enérgica y muchas veces insondable simbiosis que se crea entre los grupos y los seguidores del K-Pop y que Hybe parece haber llevado a nuevos niveles.

Andrés Sánchez Braun