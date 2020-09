C'est ça l'amour" gana el premio al mejor largometraje en el "FIRE!!

Barcelona, 22 sep (EFE).- La película franco-belga "C'est ça l'amour", de Claire Burger, que narra un "emotivo drama familiar", ha recibido el premio al mejor largometraje en la Muestra "FIRE!!" 2020, que finalizó ayer, en una edición marcada por el coronavirus y que se ha celebrado en formato digital.

En el año en el que se conmemora el 25 aniversario del primer festival de cine LGBTI+ de España, creado por el Casal Lambda en 1995, y que se ha podido seguir por la plataforma Filmin, también se ha distinguido en el apartado de documentales al suizo "Madame", de Stéphane Riethauser.

El premio al mejor cortometraje ha recaído en "Dirty", del norteamericano Marco Puccini.

Los premios del público al mejor largometraje han sido para "Let There be Light", de Marko Skop, una coproducción checa y eslovaca sobre el "peligroso ascenso del populismo homofóbico", mientras que el de mejor documental ha recaído en "Indianara", de los brasileños Aude Chevalier-Beaumel y Marcelo Barbosa.

Esta cinta, rodada antes de la elección de Jair Bolsonaro, muestra lo que ocurre en Casa Nem, un refugio para transexuales, gays y lesbianas en Río de Janeiro liderado por Indianara Siqueira, una "guerrera moderna que lucha por la supervivencia de las personas transgénero en Brasil".

En cuanto al cortometraje, el público ha reconocido a la obra islandesa "XY", de Anna Karín Lárusdóttir.

En esta edición denominada "FIRE!! AT HOME" se han programado un total de 43 títulos, que han reunido ante las pantallas a unos 62.600 espectadores de toda España, que han podido escoger entre las categorías de Largometrajes, Documentales, Cortometrajes o un Homenaje al director argentino Marco Berger.

Asimismo, en la sección profesional ha habido nueve encuentros con directores y una mesa redonda sobre "Producción, distribución y exhibición de cine LGBT".

Los organizadores han destacado la "paridad" entre los premiados, lo que "demuestra que cada día contamos con más y mejores directoras de temáticas relacionadas con la diversidad afectiva y sexual".

Si el virus lo permite, la intención es convocar a los seguidores del festival el mes de junio de 2021 para celebrar el 25 aniversario en un acto presencial en el Instituto Francés de Barcelona.