De Calamaro a Sabina, diez canciones inspiradas en Maradona

Madrid, 25 nov (EFE).- El propio Maradona se atrevió a grabar una canción con Pimpinela en 1986, "Querida madre", pero sobre todo el futbolista inspiró a rockeros latinos, desde Andrés Calamaro a Charly García o Manu Chao, que le declararon su amor y su pasión por sus hazañas en el campo y en la vida.

Estas son algunas de las más conocidas:

1.- "LA MANO DE DIOS", RODRIGO. 2000

Todo un himno maradoniano, es la más coreada en los estadios. La popularizó Rodrigo Alejandro Bueno, más conocido como Rodrigo o El Potro, un mito de la canción que revolucionó el género del cuarteto y que falleció prematuramente, a los 27 años, en un accidente de coche en el año 2000.

Compuesta por Alejandro Romero y publicada ese mismo año 2000, el título alude al controvertido gol de mano que Maradona marcó a Inglaterra y que llevó a Argentina a los cuartos de final del Mundial de 1986, que luego ganaría. La canción narra la historia de su vida y su ascenso a la grandeza.

2.- "SANTA MARADONA", MANO NEGRA. 1994

Incluida en el álbum Casa Babylon de Mano Negra, la banda contestaria por excelencia liderada por Manu Chao, que cantaba en francés una letra y un ritmo machacones inspiradas en el Mundial del 90 en el que se echaba de menos al astro argentino. "Santa Maradona, ruega por nosotros", decía.

3.- "LA VIDA ES UNA TÓMBOLA", MANU CHAO. 2007

Ya en solitario Manu Chao volvió a demostrar su pasión por Maradona con esta canción incluida en su disco La Radiolina.

"Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona perdido en cualquier lugar", cantaba.

4.- "MARADO", LOS PIOJOS. 1996

Pasando del ritmo del tango al del rock, una de las bandas argentinas más populares de los 90, Los Piojos, publicaron esta canción en 1996 en su álbum "3er arco".

"Cae del cielo brillante balón. Toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica Y el papa dando vueltas no se explica, muerde la lengua de Joao Havelange".

5.- "MARADONA", ANDRÉS CALAMARO. 1999

Amigos desde hace años Andrés Calamaro le dedicó a Maradona este tema que posiblemente sea el más conocido para los amantes del pop, incluido en el álbum "Honestidad brutal", de 1999, en la cima de la popularidad del cantante argentino.

"Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, tiene un guante blanco calzado en el pie, del lado del corazón".

6.- "MARADONA BLUES", CHARLY GARCÍA. 2000

Alberto García Moreno, más conocido como Charly García -el rockero argentino por excelencia-, y Maradona también eran amigos desde hace décadas y recientemente le envió una carta de ánimo por su estado de salud.

"Yo ya no existo sin pasado, entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado, yo ya perdí el autobús, como en el Maradona blues", decía la canción, que interpretó junto a Claudio Gabis y publicada en un álbum de éste en el año 2000.

7.- "PARA SIEMPRE DIEGO", LOS RATONES PARANOICOS. 2001

Los Ratones Paranoicos editaron un minialbum con tres versiones de esta canción, una de ellas cantada junto a Calamaro y otra en versión karaoke.

Compuesta en homenaje tras su retirada del fútbol profesional, decía: "Quisiera ver al Diego para siempre gambeteando por toda la eternidad, es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad, quiero siga jugando para toda la gente".

8.- "DIEGUITOS Y MAFALDAS", JOAQUÍN SABINA. 1999

Incluida en el álbum "19 días y 500 noches", Sabina habla de un mujer llamada Paula con la que iba a la cancha del Boca "dibujando Dieguitos y Mafaldas".

"De González Catán, en colectivo, a la cancha de Boca, por Laguna va soñando, hoy ganamos el partido", dice la letra.

9-. "Y DALE ALEGRÍA A MI CORAZÓN". FITO PÁEZ. 1990

No lo menciona explícitamente en la letra, pero Fito Paéz dedicó esta canción, que también interpretó Mercedes Sosa, a Maradona.

"Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor".

10.- "YO TE SIGO", CALZONES ROTOS. 1996

Esta banda argentina de ska seguía a todas partes con su corazón al futbolista como dejaron patente en esta canción incluida en su álbum "Aconcagua".

"Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo pero quiero, agradezco la alegría que me das. Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad".