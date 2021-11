Calderón dirigirá la Comedia Nacional uruguaya con una mirada hacia España

Montevideo, 9 nov (EFE).- El dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón dirigirá la Comedia Nacional del país suramericano desde enero de 2022 y lo hará, según indica a Efe, con un guiño de acercamiento a España, donde ha trabajado en los últimos quince años.

"Sin duda, uno de los países con los que vamos a trabajar es España porque tengo una larga tradición allí, trabajando sobre todo en Barcelona, más recientemente en Tenerife, Palma o Madrid", comenta a Efe Calderón, de 39 años, una vez pasada su presentación oficial, que tuvo lugar este lunes en el Teatro Solís de Montevideo.

Su "Historia de un jabalí" fue representada en catalán en diciembre pasado en el festival Temporada Alta, de Girona (noreste de España), momento que consideró "emocionante" entonces y que, posteriormente, se vio recompensada con el premio Max 2021 al mejor actor para Joan Carreras.

"Allí hay un hermanamiento que, en realidad, no es ajeno. Los catalanes y Uruguay han estado hermanados hace muchos años, o sea, que contarán con mi apoyo para que esto siga siendo así", indicó con motivo de su reciente nombramiento y recordó, con orgullo, que fue "el primer uruguayo en estrenar en el Teatro Nacional de Cataluña".

Sobre su incorporación a la Comedia Nacional, que tuvo como directora en los años 50 a la actriz española Margarita Xirgu, Calderón reconoció que es "un privilegio" y dijo sentirse parte de algo superior.

"Soy es el eslabón de una larga cadena que me precede, tiene 75 años la Comedia Nacional. Eso te llena de responsabilidad, no solo no empequeñecerla, sino agrandarla", indicó.

El autor de "Ana contra la muerte" o "Mi muñequita", uno de los referentes de la dramaturgia uruguaya contemporánea, asumió el reto de intentar convencer a la gente que no suele acercarse al teatro porque "cree que no le gusta o que no es para ella".

"En realidad, el teatro es muy diverso, es tan grande... Chejov decía 'por qué empujar si hay lugar para todos'. Siempre hay una propuesta que puede ser para uno y otra que no; entonces tenemos que encontrar a esos espectadores que creen que no gustan del teatro y mostrarles una propuesta acorde", concluyó.

Calderón, que en 2020 escribió la dramaturgia para la adaptación al ballet de la novela de Mario Benedetti "La tregua", sucederá al frente del elenco estable de Montevideo a Mario Ferreira, que llevaba en el cargo desde 2016.