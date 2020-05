El caluroso regreso de las librerías, hasta con firmas de libros

Como si abrieran por primera vez. Así han sentido su regreso muchos libreros de toda España que esta semana han vuelto a su trabajo con ganas, ilusión y emoción, y con el apoyo caluroso de clientes de toda la vida. Hay quienes preparan ya una firma de libros; eso sí, con cita previa.

Muchas librerías han seguido enviando paquetes a domicilio durante este parón de siete semanas. Y aunque es un momento difícil para el pequeño comercio, los clientes ya están "al pie del cañón", asegura a Efe Rocío Minaya, de la Librería Popular de Albacete.

Para compensarles, en tiempos de creatividad a flor de piel, los libreros idean curiosas propuestas que buscan cierta normalidad dentro de tan extraña vuelta: una firma de libros con cita previa de la escritora Marta Sanz el sábado 16 de mayo será, si todo va bien, la primera tras este parón en la madrileña Tipos Infames, según cuenta a Efe Gonzalo Queipo.

"Libros y vinos", reza el letrero de esta librería que no solo vende literatura en la calle San Joaquín, en Malasaña. Los libros ya han vuelto, pero la otra mitad de Tipos Infames, la que "dinamiza mucho", irá llegando poco a poco con iniciativas como esta. "La echaremos de menos", cuenta Queipo.

Serendipia, en Ciudad Real; Acuarel, en Gijón (Asturias), 80 Mundos (Alicante) y Vila Llibres, en Villajoyosa (Alicante) son otras de las librerías que han reabierto sus puertas en una semana que consideran "de transición" y con las que ha hablado Efe.

Cumpliendo con las fases de la desescalada, los negocios más pequeños han podido subir la persiana este lunes para atender, con restricciones, a unos clientes "muy pacientes", que, en este caso, "llevaban meses queriendo comprar libros", según cuenta Carmen Juan, de 80 Mundos, premiada como la mejor librería cultural de 2019.

Muchos de estos espacios, además de libros, ofrecen diversas actividades culturales que no podrán volver aún a unos locales repletos de gente. Charlas y presentaciones de libros, entre otras, se seguirán haciendo principalmente a través de las redes sociales, aunque la iniciativa de Tipos Infames puede abrir una nueva vía para un limitado contacto entre autores y lectores.

"Es un poco raro, porque no es normal concertar una cita para ir a una librería", explica Carmen Juan sobre la vuelta de 80 Mundos. En ciudades más pequeñas, como Villajoyosa, se aceptan reservas flexibles. Algunas personas tocan al cristal de Vila Llibres y preguntan: "Puc entrar?" ('¿Puedo entrar?'). Si ya hay dos clientes dentro -uno por cada librero-, les toca esperar fuera.

Los horarios también han variado y la mayoría son mucho más reducidos que de costumbre. Aunque el ritmo tras la vuelta ha sido frenético en algunas librerías: "Desde el primer día hemos tenido clientes y no hemos tenido tiempo de atenderlos a todos", reconoce Rafael Díaz, que agradece a sus clientes ciudadrealeños que hayan "confiado" en Serendipia.

"Afortunadamente, mucha gente ha aguantado la tentación de Amazon", valora también Josep Castiñeira, de Vila Llibres, la única librería de la ciudad costera alicantina, que este año podría ver mermados los ingresos de "un turismo estatal muy fiel" durante las vacaciones de verano, pero que afronta con optimismo cualquier bache económico.

"Los clientes tienen mucha conciencia de la situación que vivimos", expone Rocío Minaya, de la Librería Popular de Albacete, que resalta de ellos su responsabilidad y su previsión cuando estaba a punto de decretarse el estado de alarma: "Intuyendo lo que venía, la gente se cargó de libros", bromea.

"La peste", de Albert Camus, como ha pasado en otros lugares, fue de los más solicitados en la librería albaceteña. "Yo fui una de las primeras en llevármelo", confiesa entre risas Minaya, que destaca a Almudena Grandes, Javier Castillo y Eloy Moreno como algunos de los autores más solicitados durante el confinamiento, pues su librería ha seguido con la venta por Internet.

Las novedades editoriales de hace un par de meses lo siguen siendo ahora, por lo que Rafael Díaz, de Serendipia, ve con buenos ojos que se retrasen las publicaciones con la intención de no "colapsar el mercado".

De hecho, muchos de esos nuevos libros siguen aún en distribuidoras y retoman estos días el camino truncado hacia las librerías. Es el caso de Acuarel, en Gijón, donde su dueña Laura Pascua está "más bien preparando", recibiendo pedidos y adaptándose a la nueva forma de negocio.

No todas las librerías han podido abrir. En pueblos o en ciudades pequeñas no compensa. Las más especializadas también lo tienen complicado. Pero no hay prisa para decidirse; solo importa que, cuando por fin lo hagan, se reencuentren con el calor y la solidaridad de su gente.

Mercedes Ortuño Lizarán