"Un mundo que cambia": César Vidal alerta sobre el futuro de la democracia

"La agenda globalista", con el papa Francisco y el inversionista George Soros como iconos, es una gran amenaza para la democracia que puede transformar a la mayoría de las naciones en "protectorados", advierte el historiador, escritor y periodista hispano-estadounidense César Vidal en "Un mundo que cambia".

El nuevo libro del prolífico y premiado autor, que, según dice en una entrevista con Efe, ya ha perdido la cuenta de sus obras, que son más de 180, saldrá al mercado el 1 de julio en español e inglés.

Publicado por The Agustin Agency, "Un mundo que cambia" expone cómo ha cambiado el mundo a partir del colapso de la Unión Soviética y la importancia de comprender qué es en realidad la democracia, su origen y su evolución hasta lo que se conoce hoy con ese término.

Vidal lo terminó estando confinado por el COVID-19 en su casa de Miami, donde vive desde que en 2013 decidió no volver a España tras ser advertido de que se planeaba un atentado contra él, según dice en una entrevista con Efe por videoconferencia.

El autor de libros de no ficción como "La guerra que ganó Franco" y de novelas como "El último tren a Zurich", afirma no poder dar detalles por razones de seguridad y cuándo se le pregunta si el peligro aún existe responde: "no tengo la sensación de que la cosa haya cambiado."

En EE.UU., país del que ya es ciudadano y cuya democracia admira -en el libro explica detalladamente el porqué- se siente "más libre" que en su país natal y por eso no piensa en volver a España.

LA DEMOCRACIA NO ES IRREVERSIBLE

En el libro plantea que "la democracia no es algo irreversible" como la Historia demuestra y está rodeada de amenazas que hacen que su continuidad nunca esté garantizada.

Las mismas causas internas que acabaron con la democracia primigenia, entre las que menciona la demagogia, el clientelismo, el gasto público exagerado para satisfacer a las clientelas y el intervencionismo estatal, son las que minan el sistema en la actualidad, pero además ahora existe "la agenda globalista".

La antítesis es el "patriotismo", la resistencia a que los países pierdan su soberanía y acaben siendo dominados por entidades supranacionales, algo que, a juicio de Vidal, encarnan Donald Trump en EE.UU., Jair Bolsonaro en Brasil o Víktor Orbán en Hungría.

A cada uno de ellos les dedica un capítulo en el libro. Si se le pregunta si "adora" a Trump, dice que "no", pero que desde luego le gusta más que lo que el presidente "tiene enfrente", que son los "globalistas" del Partido Demócrata.

LOS DOGMAS DEL GLOBALISMO

Los dogmas del globalismo son para César Vidal el calentamiento global, la ideología de género, la necesidad de reducir la población mundial y la defensa de la inmigración ilegal, entre otros.

Las principales caras de esta a su juicio "colosal amenaza" son el "omnipresente" Soros y el papa Francisco, pero también y paradójicamente un icono del capitalismo como David Rockfeller, según dice en la entrevista.

Cuando se le pregunta si se puede ser globalista y de derechas, subraya que el éxito en imponer esta agenda ha sido tal que conservadores como la canciller alemana Angela Merkel la apoyan, como también lo hizo el fallecido senador republicano estadounidense John McCain.

"En estos momentos en España casi todo el Partido Popular (conservador) apoya esa agenda (...) Derecha e izquierda cada vez se parecen más", subraya Vidal, quien cree que en el mundo se ha llegado a una situación parecida al final de "Rebelión en la granja", de George Orwell.

Es cuando los animales que han logrado echar a los capataces humanos y reemplazarlos por animales como ellos se dan cuenta de que es lo mismo con unos o con otros, dice este autor que no ha dejado el periodismo pues emite a diario un programa radiofónico por internet, La voz, que se escucha en todo el mundo hispanohablante.

FRANCISCO Y SOROS

Sobre el papa Francisco señala que las raíces de algunas de sus ideas estaban ya en Juan XXIII y luego de Juan Pablo II y recuerda que la Iglesia católica "nunca ha perdido el tren de la Historia". Si su convoy no es el que llega a destino "se baja y toma otro", agrega.

Del húngaro Soros, que, según el libro, reconoció en su día que había colaborado en su natal Hungría con los nazis siendo judío, señala que está en todas partes y que tiene una lista de parlamentarios europeos "confiables", en la que está el 30 % de la cámara de Estrasburgo, españoles incluidos.

A Hispanoamérica, como elige llamarla, le dedica un espacio importante para tratar desde la influencia masónica en las revoluciones libertadoras hasta las raíces de sus constantes crisis económicas y gubernamentales, con especial atención a Venezuela, Chile y Colombia.

De Chile señala que "bastaron 48 horas" para acabar con el "oasis" de la región, en referencia a las protestas sociales para exigir cambios de 2019.

Según dice a Efe, los países latinoamericanos están condenados a ser "protectorados" si la "agenda globalista" logra su propósito, para el cual hay una fecha: el año 2030 que es cuando entrarán en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Vidal, creyente y autor de "Más que un rabino: La vida y enseñanzas de Jesús el judío", el libro al que más cariño tiene, cree no obstante que no todo está decidido y "todavía existen razones para la esperanza".

Ana Mengotti.